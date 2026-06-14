Scandalul dintre Lupu Rednic și Cuzin Toma continuă: „Parcă mi-e și milă, cum poți să te înjosești așa”. De la ce a pornit totul

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Lupu Rednic l-a dat în judecată pe Cuzin Toma, Firicel din „Las Fierbinți”, pentru neplata unui onorariu. Artistul susține că actorul nu mai răspunde la apeluri și promisiunile rămân neonorate.

Scandalul dintre Lupu Rednic și Cuzin Toma continuă

Un conflict neașteptat a izbucnit între cântărețul Lupu Rednic și actorul Cuzin Toma, cunoscut publicului larg ca Firicel din serialul „Las Fierbinți”. Motivul? Neplata unui onorariu pentru un spectacol susținut de Rednic în cadrul unui festival organizat de fundația actorului, „Dacă eu pot, poți și tu”.

Potrivit declarațiilor lui Lupu Rednic citate de Libertatea, totul a început când Toma i-a solicitat o amânare din cauza unor probleme financiare. „Cuzin Toma mi-a tot promis că-mi va plăti banii. Inițial mi-a zis că are niște probleme financiare, tot amâna, îmi zicea să îl mai păsuiesc, apoi nu mi-a mai răspuns la telefon. Este vorba despre suma pe care o primim în general la spectacole. El este un actor mare, l-am întâlnit la multe evenimente, e de necrezut ce s-a întâmplat”, a mărturisit artistul.

Rednic, vizibil deranjat de lipsa de comunicare din partea actorului, a decis să ia măsuri legale și să-l dea în judecată pentru a-și recupera banii. „Mai am nădejde că voi recupera banii în instanță, vedem ce se va stabili. Este foarte rușinos! Se mai întâmplă să n-ai bani, să aștepți, dar nici nu ne-a mai dat niciun semn. Am vorbit cu un avocat ca să rezolvăm situația asta cumva”, a explicat el.

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„Parcă mi-e și milă, cum poți să te înjosești așa”

În ciuda acestei situații tensionate, Lupu Rednic a avut cuvinte de apreciere pentru talentul lui Cuzin Toma ca actor, dar nu și pentru comportamentul său în această împrejurare. „Mă și uit la serialul «Las Fierbinți», e bun ca artist, are harul și darul lui, e un om cu talent. Te și gândești că nu-ți poate face așa ceva un om ca el. Cel mai important în viață e să fii om.”

Cântărețul a adăugat că este dispus să-l ierte pe actor, însă doar dacă își va primi onorariul. „O să mă mai uit la «Las Fierbinți» în continuare, aici e vorba de om, nu de serial. I-aș recomanda să nu mai facă de-astea, căci nu neapărat instanța contează. Acolo, sus de tot există Creatorul, să nu uităm! O să-l iert, dacă o să plătească. Se spune că cine nu iartă nu va fi iertat, avem credință.”

Deși situația rămâne tensionată, Lupu Rednic speră ca problema să fie rezolvată cât mai curând, punând accent pe valorile umane și pe respectul reciproc. „Parcă mi-e și milă, cum poți să te înjosești așa, atât de tare, când tu ești un om atât de valoros? Banul este cea mai joasă energie”, a concluzionat el, potrivit Libertatea.

Foto: Instagram; Facebook

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