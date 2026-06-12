Raluca Bădulescu evită să invite oameni acasă. De ce a luat vedeta această decizie: „Mi-e rușine”

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Raluca Bădulescu, una dintre cele mai cunoscute figuri din showbiz-ul românesc, a împărtășit recent un adevăr surprinzător despre viața sa personală. Vedeta a recunoscut, într-un podcast, că evită să primească oaspeți acasă, iar motivul din spatele acestei decizii este unul neașteptat.

Motivul pentru care Raluca Bădulescu nu invită pe nimeni acasă

Fosta jurată a emisiunii „Bravo, ai stil!” a explicat că locuința sa este plină de cutii, colete și valize, lucru care o face să se simtă incomod atunci când vine vorba de a primi musafiri.

„Eu nu prea invit pe nimeni la mine acasă, pentru că mi-e rușine. Din hol sunt cutii din care nu am scos hainele care au venit prin curier. Dar sunt ale mele, asta e important. Sunt cutii cu cutiuțe, geamantane, nu am unde să le pun, nu mai am loc. Și am și garaj, și am mai pus și acolo. Și sunt și lucruri pe care le am din perioada când eram grasă”, a dezvăluit Raluca Bădulescu în cadrul podcastului.

Chiar dacă dispune de un garaj pentru depozitare, vedeta mărturisește că nici acesta nu mai poate face față, fiind deja ocupat cu lucruri acumulate de-a lungul anilor. Haine și obiecte dintr-o altă etapă a vieții sale – când avea o greutate mai mare – continuă să fie păstrate, deși nu mai sunt folosite.â

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De ce nu își serbează niciodată ziua de naștere

Pe lângă reținerea de a primi oaspeți, Raluca Bădulescu are și un alt obicei mai puțin comun: nu își sărbătorește ziua de naștere. Vedeta a explicat, într-un interviu anterior, că această decizie nu are o semnificație specială, ci pur și simplu nu simte nevoia să organizeze petreceri.

„Nu-mi fac ziua niciodată. Nu mi-am făcut ziua nici când aveam 18 ani, niciodată. Pur și simplu. Și mai stau și singură, răspund la mesaje, mă bucur de toți prietenii care-mi scriu, și de cei care-mi scriu, și de cei care nu-mi scriu, pentru că nu țin neapărat nici să-mi zici «La mulți ani!»”, a declarat ea.

În schimb, vedeta preferă să își petreacă ziua într-un mod liniștit, apreciind mesajele primite de la apropiați. Lipsa unei petreceri nu o împiedică să fie recunoscătoare pentru cei care îi transmit gânduri bune, dar nici nu îi creează așteptări sau dezamăgiri legate de cine își amintește de aniversarea ei.

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Ce superstiții are Raluca Bădulescu

Raluca Bădulescu a mai dezvăluit câteva obiceiuri unice care îi conturează personalitatea. Spre exemplu, nu poartă niciodată portofel, fiind convinsă că, dacă ar avea unul, ar rămâne fără bani.

„Totul e azvârlit în geantă”, mărturisește ea.

În plus, evită și ceasurile, din cauza unor coincidențe nefericite din trecut.

„Am și damblaua asta cu ceasul, că am purtat doar… nu știu dacă au fost niște coincidențe sau am luat-o eu randeaua, dar de fiecare dată când am purtat ceas s-a întâmplat o situație… nu știu, a murit cineva, odată s-a întâmplat o chestie cu cățelul, de fiecare dată s-a întâmplat ceva. Și am concluzionat că eu nu mai port ceas niciodată”, a povestit Raluca Bădulescu.

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Sursă foto: Instagram

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