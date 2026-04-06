Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin Stamin, din nou împreună la o emisiune, după Asia Express

Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin Stamin, revin în lumina reflectoarelor cu o nouă apariție care promite să surprindă. După ce au făcut echipă la Asia Express, cei doi și-au unit din nou forțele, de data aceasta la Chefi la cuțite, unde vor pune la încercare nu doar talentul culinar, ci și dinamica lor unică.

În această seară, telespectatorii îi vor putea vedea în acțiune pe Antena 1 și AntenaPLAY, de la ora 20:30, alături de alți concurenți care visează să îmbrace tunicile prestigioase din battle-urile sezonului 17. Conform Libertatea, etapa audițiilor este în plin avânt, iar jurații sunt pregătiți să descopere noi talente culinare. De la bucătari cu experiență până la cupluri – actuale sau trecute – atmosfera din bucătărie promite să fie mai competitivă ca niciodată.

„Florin gătește excepțional”

Raluca Bădulescu nu are doar o prezență carismatică, ci și o poveste savuroasă despre fostul ei soț. „Florin gătește excepțional. În perioada pandemiei, la ce bunătăți a putut să-mi gătească, m-am îngrășat zece kilograme în trei luni”, a declarat vedeta, citată de Libertatea. În cadrul competiției, însă, nu doar talentul culinar, ci și colaborarea dintre cei doi va fi pusă la încercare. Se pare că de această dată, Florin va prelua frâiele la bancul de lucru, iar Raluca îl va susține din culise.

Pe lângă acest duo inedit, competiția se anunță acerbă: Chef Richard conduce clasamentul cu 56 de puncte și va antrena șapte concurenți. Chef Sautner și Chef Popescu, la egalitate cu 49 de puncte, vor avea șase, respectiv cinci concurenți, în timp ce Chef Orlando, cu 42 de puncte, își va forma echipa din patru participanți. Toate acestea adaugă un plus de tensiune și spectacol unui sezon deja plin de surprize.

Cine va impresiona Chefii și cine va obține râvnitul cuțit de aur? Răspunsurile vor veni în această seară, într-o ediție ce promite momente savuroase și pline de emoție.

Foto: Antena 1

