Mihai Onilă, primele declarații după ce a fost la un pas de moarte: „Mă mai doare puțin abdomenul”. Soția lui, declarații cutremurătoare: „Am crezut că îl pierd”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mihai Onilă a trecut prin momente critice pe 22 iulie, când a fost diagnosticat cu pancreatită acută severă. După o operație riscantă și o săptămână de spitalizare, artistul este acum în afara pericolului și se recuperează.

Mihai Onilă, operat de urgență

Mihai Onilă, fost membru al trupei Axxa, s-a confruntat cu probleme grave de sănătate, care i-au pus viața în pericol. Diagnosticul de pancreatită acută severă, cauzat de calculii biliari, a condus la o intervenție chirurgicală de urgență, dar și la momente de cumpănă pentru familia sa. Soția lui, Laura Onilă, a povestit pentru Viva.ro detalii despre lupta pentru supraviețuire a lui Mihai.

Pe 22 iulie, dimineața, Mihai s-a trezit cu dureri abdominale insuportabile. Starea lui s-a agravat rapid: pielea i s-a îngălbenit, respirația a devenit dificilă, iar transpirațiile abundente au accentuat agonia. „Pe data de 22 iulie, Mihai s-a trezit cu dureri abdominale care au devenit din ce în ce mai acute și mai insuportabile. Starea lui s-a înrăutățit foarte rapid, a devenit galben instant, cu transpirații abundente, respirație greoaie și dureri foarte mari. Am chemat SMURD-ul și, din lipsă de mașini și personal, a fost trimisă o ambulanță abia după o oră de insistențe la 112”, a declarat Laura Onilă, pentru Viva.ro.

O luptă contracronometru

Ajuns la Spitalul Universitar, Mihai a primit un diagnostic dur: pancreatită acută severă, provocată de un microcalcul care a blocat canalul coledoc. Complicațiile au inclus necrozarea pancreasului din cauza lichidului biliar. Medicii au intervenit prompt pentru a-l stabiliza și au administrat tratamente perfuzabile timp de o săptămână.

„Acolo i s-a pus diagnosticul de pancreatită acută severă în urma examenelor medicale, cauza fiind colecistul cu calculi, iar un microcalcul (pietricică) a plecat pe canalul coledoc. În urma acestui proces, lichidul din bilă a ars și necrozat o parte din pancreas cauzând aceasta pancreatită acută severă. Viața i-a fost pusă în pericol, medicii au căutat să îl stabilizeze. L-au perfuzat timp de o săptămână să îi scadă inflamația pancreasului”, a explicat Laura Onilă.

Citește și: Mihai Onilă, operat de urgență. Soția artistului, despre starea lui de sănătate: „Se face tot posibilul”

Operația salvatoare

Laura a trăit momente de coșmar, temându-se că îl va pierde. „Medicul mi-a explicat că trebuie operat urgent și că există riscul să moară pe masa de operație din cauza inflamației pancreasului. Am crezut că îl pierd atunci”, mărturisește ea.

După ce starea lui Mihai a fost stabilizată hemodinamic, chirurgii au decis să intervină. „L-au operat și i-au scos colecistul. Dacă nu îl operau, viața îi era în continuare în pericol. Acidul continua să inflameze pancreasul”, spune Laura Onilă. Deși operația a fost un succes, procesul de recuperare este departe de a fi încheiat.

Încercarea cea mai grea

Mihai a fost monitorizat 24 de ore în secția ATI din cauza hipertensiunii arteriale. Ulterior, a fost transferat pe secția de chirurgie, unde continuă tratamentele pentru inflamația pancreasului. „Pancreatita acută există în continuare, iar medicii lucrează pentru a reduce inflamația și a vindeca necrozele. Am încredere că va răspunde pozitiv tratamentului”, adaugă Laura.

Primele cuvinte după operație

Convalescența lui Mihai va fi de lungă durată, dar familia sa este optimistă. „Nu ne grăbim nicăieri. Mihai este puternic și sunt convinsă că vom reuși. A fost o experiență extrem de grea din care vom învăța ceva important. Cel mai important este că Mihai este în viață”, afirmă Laura cu încredere.

După săptămâni de tratamente și intervenții medicale, Mihai Onilă este pregătit să revină acasă. „Astăzi mi-au scos tubul de drenaj și mâine îmi dau drumul acasă. Mă mai doare puțin abdomenul…”, a declarat artistul, pentru Viva.ro.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News