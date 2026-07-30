Regina Maxima, apariție surpriză la World Pride. Regina Olandei a purtat o ținută impresionantă

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Regina Maxima a participat la deschiderea World Pride în Amsterdam, întrerupându-și vacanța pentru a susține drepturile LGBTQ+. Discursul său despre libertate și egalitate a fost întâmpinat cu aplauze.

Regina Maxima, prezentă la World Pride

Regina Maxima a Olandei a dovedit încă o dată că este o susținătoare ferventă a drepturilor comunității LGBTQ+, alegând să participe la ceremonia de deschidere a World Pride, care se desfășoară anul acesta în Amsterdam până pe 8 august 2026.

Gestul său simbolic a fost apreciat de miile de participanți prezenți la eveniment, dar și de comunitatea internațională, marcând un moment istoric în promovarea egalității și incluziunii.

Regina Maxima a făcut un efort considerabil pentru a fi prezentă, întrerupându-și vacanța petrecută alături de familie în Grecia, la renumita stațiune Porto Heli, pentru a onora această ocazie specială.

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Discursul emoționant susținut de regină în fața mulțimii

Într-un discurs emoționant susținut în fața mulțimii adunate în Vondelpark, Regina Maxima a subliniat importanța acceptării și respectării drepturilor fiecărei persoane.

„Să poți fi tu însuți și să iubești pe cine dorești… nu ar trebui să fie aceasta normalitatea? Din păcate, nu este ceva ce putem considera de la sine înțeles, nici măcar în Țările de Jos. De aceea suntem aici, uniți pentru libertate, egalitate și respect. Vă doresc zile minunate”, a declarat suverana, fiind întâmpinată cu ropote de aplauze.

Prezența reginei în cadrul evenimentului a avut o semnificație aparte, având în vedere că anul 2026 marchează 25 de ani de la legalizarea primului mariaj între persoane de același sex din lume, care a avut loc chiar în Țările de Jos, în 2001.

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Regina Maxima, într-o ținută rafinată la World Pride

Cunoscută pentru abordările sale vestimentare îndrăznețe și aparițiile memorabile, Regina Maxima a impresionat și de această dată printr-o ținută elegantă, într-o paletă de nuanțe neutre. Rochia sa, creată de renumita casă de modă belgiană Natan, a fost o alegere rafinată, cu un imprimeu discret în carouri, guler încrețit, mâneci lungi semi-transparente și o fustă amplă.

Piesa de rezistență a ținutei a fost o pălărie spectaculoasă semnată de designerul olandez Berry Rutjes, decorat cu frunze aurii de laur, un accesoriu pe care regina l-a mai purtat la evenimente prestigioase, precum cursele de la Ascot în 2019 și o vizită oficială în Germania în 2021.

Angajamentul Reginei Maxima față de egalitate și diversitate nu este o noutate. De-a lungul anilor, suverana a participat activ la numeroase conferințe și inițiative menite să combată discriminarea și să promoveze drepturile comunității LGBTQ+.

Aceste valori se regăsesc și în generația următoare a familiei regale olandeze. Prințesa moștenitoare Amalia a solicitat, în trecut, guvernului clarificări privind posibilitatea ca un viitor monarh să încheie o căsătorie cu o persoană de același sex, fără consecințe asupra dreptului la tron.

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Sursă foto: Profimedia

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