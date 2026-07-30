Influencerița Aubrey Gavello Wood este însărcinată și se pregătește să devină mamă pentru prima dată

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Aubrey Gavello Wood este însărcinată și se pregătește să devină mamă pentru prima dată! Cunoscuta creatoare de conținut din San Francisco și soțul ei, Alex, au împărtășit marea veste cu comunitatea lor online, declanșând un val de entuziasm în mediul digital. Urmăritorii și prietenii apropiați s-au grăbit să felicite cuplul pentru această etapă plină de emoție din viața lor de familie.

Anunțul emoționant al influenceriței

Vestea cea mare a fost transmisă printr-o serie de fotografii înduioșătoare publicate pe platformele sociale, în care cei doi apar extrem de fericiți alături de ecografia viitorului lor bebeluș și de noul membru patruped al familiei, un pui din rasa golden retriever pe nume Hank. Cuplul a dezvăluit că micuțul este așteptat să vină pe lume la începutul anului viitor.

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Comunitatea de creatori de conținut a reacționat imediat la vestea surprinzătoare. Prietena apropiată a viitoarei mămici, Corporate Natalie, și-a exprimat entuziasmul în secțiunea de comentarii: „Abia aștept să devin mătușă.”

De asemenea, creatoarea de conținut Violet Witchel s-a alăturat felicitărilor transmisându-le un scurt și călduros: „Felicitări!!!!”

Recunoștință pentru sprijinul primit din partea urmăritorilor

La scurt timp după anunțul inițial, viitorii părinți au revenit în spațiul virtual cu un videoclip special pe fundalul piesei Real Love Baby a artistului Father John Misty, sărbătorind momentul alături de comunitatea lor. Cei doi au ținut să le mulțumească tuturor celor care le-au transmis gânduri bune în aceste zile pline de bucurie.

Emoționați de mesajele primite, Aubrey și Alex au transmis un mesaj profund de apreciere pentru comunitatea lor online: „Capitolul nostru favorit de până acum. Vă mulțumim din suflet tuturor pentru toate mesajele dulci de până acum. Suntem atât de recunoscători să vă avem alături de noi în această călătorie.”

Povestea de dragoste dintre Aubrey și Alex

Povestea dintre Aubrey și Alex este una cu totul ieșită din comun, dovedind că drumurile destinate să se intersecteze își găsesc mereu calea. Cei doi s-au cunoscut în anul 2016, pe vremea când erau studenți la University of Southern California, fiind puși în legătură de o prietenă comună. Cu toate acestea, drumurile lor s-au separat, iar timp de șase ani nu au păstrat legătura. Reîntâlnirea lor la o petrecere de logodnă a reaprins flacăra, făcându-i să realizeze că sunt făcuți unul pentru celălalt.

După cererea în căsătorie din vara anului 2024 și o nuntă de vis organizată anul trecut, cuplul se pregătește acum pentru cea mai importantă provocare din viața lor. Venirea pe lume a primului lor copil completează tabloul unei familii care a învățat că dragostea adevărată merită întotdeauna o a doua șansă.

Foto – Instagram

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