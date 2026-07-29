Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Ilie Bolojan și Guvernul său interimar au luat măsuri decisive pentru a combate deficitul de personal din sănătate, aprobând deblocarea a 6.850 de posturi în spitale și la Serviciile de Ambulanță Județene. Decizia vine într-un context tensionat, marcat de greva generală a personalului medical din peste 400 de unități sanitare din România.

Ilie Bolojan deblochează peste 6.800 de posturi în Sănătate

Din cele 27.000 de posturi cerute de Ministerul Sănătății, Executivul a aprobat doar o fracțiune. Ilie Bolojan a explicat că selecția s-a bazat pe două criterii clare: ponderea cheltuielilor cu personalul și gradul de ocupare al paturilor.

„Acolo unde cheltuielile de personal au depășit 85%-95%, spitalele au fost sancționate, iar numărul posturilor aprobate a fost redus. Spitalele care au un grad mai mare de ocupare au primit bonificații, pentru că răspund mai bine nevoilor pacienților”, a declarat premierul interimar citat de Libertatea.

Din totalul de posturi aprobate, 6.452 sunt alocate spitalelor finanțate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS), iar 398,75 de posturi merg către Serviciile de Ambulanță Județene (SAJ). Categoriile vizate sunt asistenții medicali și personalul auxiliar, esențiali pentru funcționarea zilnică a unităților sanitare.

Distribuția posturilor aprobate:

2.593 posturi pentru asistenți medicali;

2.567 posturi pentru personal medical auxiliar (infirmiere, brancardieri etc.);

1.433,75 posturi pentru medici;

257 posturi pentru farmaciști, biologi, biochimiști și fizicieni.

Citește și: Când se virează banii de alocații pentru copii în august 2026

Citește și: Măsuri de urgență adoptate de Senat. Ce decizii s-au luat cu privire la TVA și la prețul carburanților

Greva din sănătate: revendicări și nemulțumiri

Pe fondul acestor decizii, Federația Sanitas a declanșat o grevă generală pe termen nelimitat. Protestele au început marți în curțile unor spitale importante, precum Spitalul Floreasca și Spitalul Cantacuzino, și au fost însoțite de lozinci precum „Fără sănătate, nimic nu se poate”.

Sindicatele acuză că noua lege a salarizării ar putea diminua veniturile și subliniază lipsa cronică de personal în unitățile medicale.

„Știm toți că acest Guvern nu poate lua decizii. Facem apel la clasa politică să avem un Guvern cu puteri depline”, a transmis Iulian Pope, președintele Sanitas, citat de Agerpres.

Deși activitatea medicală este afectată, siguranța pacienților grav bolnavi nu este pusă în pericol. Pe durata grevei, urgențele și cazurile complexe continuă să fie tratate, conform legislației care impune asigurarea unei treimi din activitatea obișnuită.

Citește și: Prețul piperat al unui șezlong în Vama Veche în vara 2026

Citește și: Greva generală în Sănătate, după Legea salarizării. Ce decizie a luat Ministerul, după ce medicii au început să protesteze

Prioritatea pentru spitalele din reședințele de județ

Din cele 6.850 de posturi deblocate, aproximativ 2.000 au fost redistribuite către centrele universitare și spitalele din reședințele de județ. Decizia urmărește să reducă presiunea asupra acestor unități, care oferă servicii medicale de înaltă calitate.

„Având în vedere cele două criterii, Guvernul a aprobat deblocarea a 6.850 de posturi, iar aproximativ 2.000 dintre ele au fost transferate, față de prima propunere de memorandum, spre spitalele din reședințele de județ, spre spitalele din centrele universitare și spre spitalele care oferă servicii de înaltă calitate și unde există o presiune astăzi”, a subliniat Ilie Bolojan în declarațiile de la Palatul Victoria.

Sursă foto: Captură video

Urmărește-ne pe Google News