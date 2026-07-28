Când se virează banii de alocații pentru copii în august 2026

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Sute de mii de familii din întreaga țară așteaptă în fiecare lună virarea alocației de stat pentru copii, un sprijin financiar esențial pentru acoperirea cheltuielilor curente.

În luna august, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială continuă distribuirea acestor drepturi bănești conform graficului obișnuit, deși data calendaristică aduce mici particularități de procesare bancară. Părinții pot verifica conturile sau pot aștepta factorii poștali în funcție de opțiunea de plată selectată la depunerea dosarului.

Viramentul bancar: Când ajung banii pe card

Beneficiarii care au ales primirea alocației direct într-un cont bancar au ca punct de reper data de 8 a fiecărei luni. Deoarece data de 8 august coincide cu o zi de weekend, viramentele sunt procesate și devin disponibile pe carduri în prima zi bancară utilă sau imediat înaintea acesteia, în funcție de politicile interne ale fiecărei instituții financiare.

Timpul efectiv în care sumele devin vizibile în aplicațiile de internet banking variază de la o bancă la alta. În timp ce unele băncile decontează plățile încă din prima parte a zilei, în alte cazuri alimentarea conturilor poate avea loc spre orele după-amiezii. Părinții sunt sfătuiți să monitorizeze soldul pe parcursul întregii zile de plată.

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Livrarea prin Poșta Română: Cum se fac plățile la domiciliu

Pentru părinții care au optat pentru primirea banilor prin mandat poștal, calendarul de distribuire este diferit față de cel bancar. Factorii poștali încep livrarea sumelor la domiciliul beneficiarilor etapizat, în funcție de traseele stabilite la nivelul fiecărui oficiu poștal.

În situația în care titularul dreptului nu se află la adresă în momentul vizitei poștașului, banii nu se pierd. Aceștia pot fi ridicați ulterior direct de la ghișeul oficiului poștal de care aparține domiciliul, în termenul limită prevăzut de procedurile interne ale Poștei Române.

Valoarea alocațiilor și condițiile de acordare

Alocația de stat este garantată tuturor copiilor de la naștere până la împlinirea vârstei de 18 ani. Tinerii care au depășit vârsta majoratului, dar își continuă studiile în cadrul învățământului liceal sau profesional, beneficiază de această sumă până la finalizarea cursurilor școlare.

Cuantumul alocațiilor rămâne neschimbat, nefiind anunțate majorări pentru această lună. Copiii cu vârsta de până la doi ani și cei care suferă de o formă de dizabilitate primesc o sumă mai mare decât copiii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani.

Foto – arhivă

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