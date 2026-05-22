Când se virează banii de alocații pentru copii în iunie 2026

Prima lună de vară aduce un interes sporit din partea milioanelor de părinți și tineri din România privind momentul în care fondurile destinate alocațiilor de stat vor fi puse în circulație.

Dincolo de valoarea neschimbată a sumelor, dinamica plăților rămâne strâns legată de opțiunea de încasare bifată de beneficiari, creându-se astfel două decalaje temporare clare între cei care folosesc infrastructura bancară și românii care depind în continuare de circuitul clasic al banilor cash.

Alimentarea conturilor bancare deschide calendarul plăților după minivacanță

Familiile care au optat pentru viramentul bancar se numără printre primele care vor putea utiliza fondurile oferite de stat. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin agențiile județene de plăți, transferă sumele către instituțiile bancare partenere la începutul fiecărei luni.

Pentru luna iunie, procesul este ușor decalat din cauza sărbătorilor legale, având în vedere că prima zi a lunii coincide cu Ziua Copilului, o zi liberă la stat în care nu se efectuează tranzacții bancare. Cu toate acestea, autoritățile au estimat că procesul de alimentare a cardurilor se va finaliza rapid imediat după minivacanță, astfel că românii care primesc alocația direct pe cont vor avea banii disponibili începând cu data de 8 iunie, dată de la care sumele pot fi utilizate pentru acoperirea nevoilor curente ale copiilor.

Pentru o parte semnificativă din populație, în special în mediul rural sau în cazul familiilor care nu utilizează serviciile bancare, mandatul poștal rămâne principala modalitate de încasare. În acest caz, fluxul de distribuție depinde în mod direct de logistica Companiei Naționale Poșta Română.

Distribuirea banilor la domiciliu de către poștași este programată să înceapă din data de 10 iunie. Reprezentanții autorităților precizează că data exactă la care factorul poștal ajunge la fiecare adresă în parte variază în funcție de programul specific al fiecărui oficiu poștal din teritoriu și de graficul de livrare al agenților pe fiecare zonă sau localitate, procesul fiind unul treptat.

Reguli speciale de acordare și prelungirea dreptului peste vârsta majoratului

Din punct de vedere legal, acest sprijin financiar se acordă tuturor copiilor care locuiesc în România, măsura incluzând și copiii cetățenilor străini sau ai persoanelor fără cetățenie, cu condiția ca aceștia să aibă reședința legală în țară alături de părinți. Dreptul se stabilește din luna următoare nașterii și este garantat până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Legislația prevede însă și excepții importante în care banii continuă să fie virați și după majorat. Pentru tinerii care urmează cursuri liceale sau școli profesionale, statul menține plata până la finalizarea completă a studiilor. De asemenea, în cazul tinerilor cu handicap care sunt înscriși într-o formă de învățământ preuniversitar, sprijinul financiar se poate prelungi prin lege până la împlinirea vârstei de 26 de ani.

