Campionul Nascar Kyle Busch a murit la 41 de ani. Sportivul se pregătea pentru o nouă cursă majoră în acest weekend

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Kyle Busch, dublu campion în Nascar Cup Series, s-a stins din viață în cursul zilei de joi, lăsând în urmă o comunitate sportivă în stare de șoc total. Decesul subit al pilotului aflat pe locul al nouălea în clasamentul tuturor timpurilor la numărul de victorii în circuit a fost anunțat printr-un comunicat comun emis de familia Busch, echipa Richard Childress Racing și oficialii organizației Nascar.

Tragedia s-a produs chiar în timp ce sportivul se pregătea pentru o nouă cursă majoră în acest weekend prelungit, transformând o perioadă de sărbătoare într-una de doliu național pentru fanii motorsportului.

O internare de urgență urmată de o veste devastatoare

Ziua de joi începuse cu un mesaj de îngrijorare din partea familiei, care anunțase public că multiplul campion a fost transportat de urgență la spital din cauza unei boli grave. Reprezentanții săi precizaseră inițial că acesta se află sub tratament și că va fi nevoit să își anuleze toate activitățile programate pentru perioada următoare, inclusiv participarea la celebra cursă Coca-Cola 600 de pe Charlotte Motor Speedway.

Din păcate, la doar câteva ore distanță de la acel prim semnal de alarmă, a venit și confirmarea decesului. Deși autoritățile și familia nu au oferit detalii specifice privind cauza exactă a morții premature, mesajul colectiv transmis de conducerea Nascar subliniază uriașa pierdere suferită de lumea sportului.

„Un viitor membru al Hall of Fame, Kyle a fost un talent rar, de genul celor care apar o singură dată într-o generație. A fost aprig, a fost pasionat, a fost extrem de talentat și i-a păsat enorm de acest sport și de fani. Nascar a pierdut astăzi un gigant al sportului, mult prea devreme”, se arată în comunicatul oficial care deplânge dispariția pilotului aflat la al 22-lea său sezon complet în divizia de elită.

Moștenirea lăsată de liderul comunității „Rowdy Nation”

Cu 63 de curse câștigate în palmares și două titluri supreme în Cup Series, Kyle Busch nu a fost doar un simplu concurent pe pistă, ci un adevărat mentor și inovator pentru disciplinele auto din Statele Unite. Pe lângă performanțele individuale remarcabile, el a înființat și condus propria echipă în Truck Series, devenind o rampă de lansare pentru tinerii piloți din noua generație.

Personalitatea sa puternică, marcată de un spirit competitiv dus la extrem și de un simț ascuțit al umorului, a creat o conexiune unică și profundă cu publicul. Această legătură de fidelitate absolută a dat naștere celebrei comunități de fani cunoscută sub numele de „Rowdy Nation”, care astăzi își plânge idolul.

„De-a lungul unei cariere care s-a întins pe mai bine de două decenii, Kyle a stabilit recorduri de victorii în seriile naționale, a câștigat campionate la cel mai înalt nivel din Nascar și a crescut următoarea generație de piloți în calitate de proprietar de echipă”, au adăugat oficialii în cadrul aceluiași omagiu.

Val de lacrimi și regrete în rândul rivalilor de pe pistă

Vestea morții fulgerătoare a declanșat o reacție în lanț în lumea sportului, marii săi rivali și foști colegi exprimându-și neputința de a înțelege cum o asemenea forță a naturii a dispărut atât de repede. Mesajele de condoleanțe arată respectul profund de care Busch se bucura în spatele scenei, dincolo de rivalitățile acerbe din timpul curselor.

„Absolut nu pot sub nicio formă să înțeleg această veste. Trebuie doar să ne gândim la familia lui în aceste momente. Te iubim, KB”, a transmis fostul său coechipier, Denny Hamlin, profund afectat de dispariția prietenului său. În mod similar, pilotul Brad Keselowski a descris momentul ca fiind un „șoc absolut, foarte greu de procesat”.

Citeşte şi: Detaliul neștiut de la nunta Andreei Bălan. Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise, la miezul nopții, fără să știe invitații. „Lumea nu și-a dat seama!”

Citeşte şi: Unul dintre cei mai iubiți actori de televiziune, de nerecunoscut la 70 de ani. A renunțat la carieră în urmă cu un deceniu și a dispărut din luminile reflectoarelor

Citeşte şi: Angelina Pivarnick, vedeta din „Jersey Shore Family Reunion”, este însărcinată. „Nu am crezut că sunt capabilă, dar, uau!”

Una dintre cele mai emoționante declarații a venit din partea lui Dale Earnhardt Jr., un alt nume legendar din Nascar, cu care Busch a avut dispute aprinse la începutul carierei. Acesta a rememorat cum Kyle a fost cel care a făcut primul pas spre reconciliere, dând dovadă de o mare maturitate în afara circuitului.

„Din fericire, ne-am făcut timp să ne rezolvăm neînțelegerile, iar acesta a fost un lucru pe care el l-a inițiat, printr-o conversație în rulota lui despre modul în care fiecare dintre noi își gestiona echipele de curse. Dar el a fost cel care a făcut efortul ca acest lucru să fie posibil. Am inima frântă pentru familia Busch. Nu voi putea niciodată să găsesc un sens acestei pierderi, dar sunt recunoscător că am reușit să devenim prieteni”, a mărturisit Dale Earnhardt Jr.

Kyle Busch lasă în urmă o soție îndurerată, doi copii mici și o întreagă planetă a sporturilor cu motor care își va aminti mereu de el ca de un mare campion.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News