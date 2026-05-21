Gigi Becali a discutat cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni: „Cred că va fi un premier independent, dar nu ce se vehiculează”

Gigi Becali, deputat neafiliat, a făcut declarații joi, 21 mai, după discuția cu președintele Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni. El a spus că în urma dialogului cu șeful statului, a înțeles că următorul premier al României va fi independent, însă nu va fi niciun nume dintre cele vehiculate până acum.
„Eu i-am spus (preşedintelui – n.r.) că nu văd decât PSD care poate să aibă oameni de guvernare, că nu au ceilalţi. Au şi USR oameni deştepţi, dar i-am spus: ‘părerea mea e că nu lucrează pentru România, lucrează pentru alte state, pentru alţii, pentru alte interese”, a susţinut parlamentarul.
Gigi Becali spune că are încredere în deciziile luate de Nicușor Dan și că va vota ce nominalizează el.
„Eu votez ce nominalizează preşedintele, că de aia am venit, merg pe înţelepciunea lui”, a susţinut el.
De ce a întârziat la consultări
Gigi Becali a mărturisit că a întârziat la consultările Grupului neafiliaților cu președintele, pentru că a fost la slujba de Înălțare.
El l-a caracterizat pe șeful statului drept „un președinte cuminte, liniștit”.
„Am stat cu preşedintele faţă în faţă, am vorbit anumite lucruri, (…) am avut mai mult discuţii amicale, privind Preşedinţia, pentru că am avut până acuma preşedinţi… ştiţi cum i-am avut. Acum avem un preşedinte cuminte, liniştit. I-am spus: ‘până la urmă e mai bine de 1.000 de ori ca dumneata, pentru că acolo unde este omul bun, vine Dumnezeu, pune El mâna”.