Angelyne, excentrica blondă a Americii care în anii ’80 făcea furori pe străzile din Hollywood la volanul unui Corvette roz și pe panourile publicitare uriașe din Los Angeles, a fost surprinsă recent într-o ipostază virală.

Angelyne a fost, pe parcursul întregii sale existențe, o apariție controversată și excentrică, un simbol al Hollywood-ului care a sfidat decenii la rând normele convenționale de imagine. Acum, la vârsta de 75 de ani, actrița și cântăreața demonstrează că nu are de gând să renunțe la personajul care a consacrat-o, chiar dacă ultimele sale apariții îi lasă pe trecători cu o serie de întrebări legate de stilul său de viață actual.

Un look bizar pe străzile din Los Angeles

Recent, paparazzii au surprins-o pe vedetă pe străzile din Los Angeles, oferind un spectacol vizual greu de ignorat. Fidelă imaginii care a făcut-o celebră în epoca panourilor publicitare uriașe, Angelyne a ieșit la plimbare într-o rochie mini roz, asortată cu o jachetă și mănuși în aceeași nuanță. Totuși, ceea ce a atras atenția tuturor a fost încălțămintea sa neobișnuită: purta în picioare pantofi complet diferiți, respectiv o botină crem într-o parte și o sanda în cealaltă.

Deși pare o neglijență, pentru Angelyne totul face parte dintr-o filozofie proprie a existenței. Întrebată în cadrul unor interviuri despre modul în care și-a construit imaginea de „păpușă Barbie” în variantă reală, ea a explicat că totul a pornit dintr-o dorință de independență totală.

„Am vrut să demonstrez că am control asupra propriei mele imagini și asupra propriei mele vieți. Nu am așteptat ca altcineva să facă asta în locul meu”, a declarat Angelyne acum câteva luni pentru WMagazine, amintind că a fost prima persoană din istoria Hollywood-ului care a obținut faima fără a promova un produs anume, în afară de propria persoană.

Obsesia pentru roz boicotul reality show-urilor

Pentru Angelyne, culoarea roz nu este doar o preferință vestimentară, ci o stare de spirit și o formă de energie pe care o emană indiferent de context. Chiar și la 75 de ani, machiajul ei rămâne neschimbat, cu fard de pleoape roz și unghii stridente, elemente care îi definesc „vibrația”.

„Am avut o viziune cum că este culoarea cu cea mai înaltă vibrație din spectrul cromatic. Este o culoare foarte veselă, este pozitivă. Mai port și negru uneori, dar indiferent ce aș îmbrăca, tot roz pare. Este energia mea”, a explicat ea motivele pentru care a rămas fidelă acestei palete cromatice timp de peste patru decenii.

Deși este considerată bunica spirituală a unor vedete precum Paris Hilton sau Kim Kardashian, Angelyne refuză categoric ideea de a apărea într-un reality show modern. Ea consideră că televiziunea actuală este prea accesibilă și distruge aura de mister pe care un artist ar trebui să o aibă.

„Nu! Realitatea mea este plină de glamour. Nu vreau să fac asta la o televiziune de prost gust — acolo totul este accesibil instantaneu. Oamenii nu mai apucă să treacă prin ritualul de pregătire a glamourului”, a subliniat vedeta, menținându-și distanța față de fenomenul „famous for being famous” pe care l-a anticipat cu mult timp înainte.

Identitatea secretă a vedetei

Misterul care a înconjurat-o pe Angelyne timp de decenii a fost unul atent întreținut. Până în anul 2017, nimeni nu a știut că în spatele blondului platinat se află Ronia Tamar Goldberg, o femeie născută în Polonia, ai cărei părinți au supraviețuit ororilor Holocaustului. Această legătură cu o istorie dureroasă face ca personajul exuberant Angelyne să pară o formă de evadare într-o lume construită exclusiv după propriile reguli.

Astăzi, ea continuă să fie propria sursă de inspirație, considerând că până și celebrele păpuși de colecție ar avea ce învăța de la ea.

„Cine mă inspiră? Eu și Barbie. Barbie vrea să fie ca mine. Iau ce este mai bun de la fiecare și pun cap la cap, dar tot eu sunt. Fac ce vreau. Sloganul meu este: Știu exact ce dracului fac”, a conchis Angelyne.

Cariera sa, marcată de trei albume muzicale și un serial biografic lansat recent în 2022, rămâne un studiu de caz despre cum brandingul personal poate învinge trecerea timpului, atâta vreme cât este susținut de o personalitate de neclintit.

Foto – Profimedia

