Cine este bărbatul care a stat „lipit” de Nicușor Dan, în timpul vizitei președintelui la Romaero

Nicușor Dan a fost în centrul atenției la expoziția internațională „Black Sea Defense, Aerospace and Security – BSDA 2026”, dar nu a fost singur în această experiență. Alături de el, discret, dar mereu prezent, a fost Sebastian Tudor, un nume care poate nu sună familiar pentru toată lumea, dar care are o poveste fascinantă.

Cine este bărbatul care a fost alături de Nicușor Dan la Romaero

La BSDA 2026, expoziția de apărare din București, președintele Nicușor Dan a fost însoțit de Sebastian Tudor. Acesta nu este doar un profesionist bine conectat cu industria apărării, ci și soțul fostei campioane olimpice Camelia Potec, actuala președintă a Federației Române de Natație.

Expoziția, desfășurată la Romaero Băneasa, a atras atenția internațională prin participarea unor giganți industriali. Statele Unite au avut cea mai puternică prezență, cu 50 de companii, urmate de Germania, care a expus prin 37 de producători.

România nu a rămas mai prejos, fiind reprezentată de firme precum Romarm, Aerostar și BlueSpace Technology. Președintele Nicușor Dan a fost ghidat printre standuri de Sebastian Tudor, o prezență care a stârnit curiozitatea celor din jur.

Bărbatul nu a fost atent doar la președinte, ci și la fiul acestuia, Antim, care și-a însoțit tatăl și a stat de vorbă, curios, cu soțul Cameliei Potec, care s-a lăsat cucerit de micuț.

Cine este Sebastian Tudor

Sebastian Tudor poate fi descris ca un om al contrastelor: discret în viața personală, dar pasionat și activ în lumea sportului și afacerilor. Ca director general al TNT Productions România SRL, el este implicat în inițiative de promovare economică, precum „Investiți în România”.

În paralel, este bine cunoscut printre suporterii echipei Steaua București, fiind un lider vocal al galeriei și un susținător fervent al echipei militare. În trecut, nu s-a ferit să critice personalități precum Gigi Becali, dar întotdeauna a fost onest cu pasiunea sa pentru fotbal.

În spatele succesului său profesional stă o relație de peste șapte ani cu Camelia Potec, alături de care are două fete, Caelia-Ioana și Celia Gabriela. Cei doi preferă să-și țină viața privată departe de ochii lumii, dar sunt un exemplu de echilibru între carieră și familie.

„Ne dorim să facem pasul spre altar, dar programul nu ne-a permis până acum”, a dezvăluit Camelia Potec într-un interviu mai vechi.

