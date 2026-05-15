Nicușor Dan a mers cu fiul său la expoziția internațională de la Romaero. Antim a furat toată atenția și a primit numeroase cadouri

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Nicușor Dan și fiul său, Antim, au vizitat miercuri expoziția internațională de la Romaero. Președintele și fiul său și al Mirabelei Grădinaru au admirat aeronave moderne, iar băiatul a primit numeroase cadouri de la expozanți.

Nicușor Dan, la BSDA cu Antim

Nicușor Dan și fiul său, Antim, au petrecut o zi memorabilă la expoziția internațională Black Sea Defense and Aerospace (BSDA), desfășurată la Romaero Băneasa, București. Evenimentul, aflat la a X-a ediție și organizat în perioada 13-15 mai 2026, reprezintă cel mai important târg din regiunea Mării Negre dedicat industriei de apărare și securitate.

Președintele și băiețelul său au fost întâmpinați cu căldură de ministrul Apărării, Radu Miruță. Cei doi au început vizita admirând o replică a Cupei Campionilor Europeni, câștigată de Steaua în 1986, un simbol al mândriei românești. Însă momentul cel mai așteptat de micuțul Antim a fost urcarea la bordul unei aeronave F-35, o experiență care i-a adus un zâmbet larg pe chip.

Șeful statului a discutat și cu ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, care i-a dăruit lui Antim o mașinuță. Băiețelul a mai primit drept cadou embleme militare de la firmele prezente, iar la un moment dat a fost ajutat să testeze o cască de pompieri.

În timpul vizitei, Nicușor Dan, în brațe cu Antim, a urcat pe un blindat Rheinmetall.

Întrebat de jurnaliști dacă ar vrea sa zboare cu avionul în care a urcat alături de tatăl său, micul Antim a răspuns sincer: „NU”. Motivul? „Nu știu cum se pornește avionul”, a spus băiețelul stârnind amuzamentul celor prezenți.

De asemenea, când a ajuns la Romaero, Antim și-a imitat tatăl, mergând amuzant și dând serios din cap în stânga și în dreapta, ca și cum ar saluta înalți demnitari.

Citește și: Reacția lui Alexandru Rafila, după ce a provocat un accident în București

Citește și: Traian Băsescu îl compară pe Ilie Bolojan cu Călin Georgescu: „Omul providențial, trimis de Dumnezeu să ne dea benzină cu 1 leu”

Ce este BDSA

BSDA 2026 este o ediție de referință, marcând 20 de ani de la debutul acestui eveniment internațional. Peste 550 de companii din 36 de țări expun cele mai noi tehnologii din domeniul securității și apărării.

Organizatorii estimează că peste 30.000 de vizitatori și 350 de oficiali de rang înalt vor trece pragul expoziției până la finalul săptămânii.

Citește și: Sorin Grindeanu și Claudiu Manda vor ca numele lor să devină mărci. Liderii PSD au depus cererile la OSIM

Citește și: Românii, păcăliți de o nouă fraudă online. Avertismentul transmis de Poliția Română

Primele două zile au fost dedicate experților din domeniu, în timp ce vineri, porțile s-au deschis publicului larg.

Potrivit unui comunicat de presă, alături de echipamentele și tehnologiile propuse de companii, evenimentul găzduiește și o expoziție de tehnică din dotarea Armatei României, inclusiv a Forțelor pentru Operații Speciale, a Serviciului Român de Informații, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Ministerului Afacerilor Interne și Armatei Statelor Unite ale Americii, precum și o serie de conferințe tematice, dedicate celor cinci domenii operaționale militare.

Ediția din acest an este patronată de președintele României, Nicușor Dan.

Sursă foto: Captură video

Urmărește-ne pe Google News