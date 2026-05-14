Sorin Grindeanu și Claudiu Manda, lideri PSD, au depus cereri pe 28 aprilie la OSIM pentru a-și înregistra numele ca mărci verbale. Acestea vizează domenii precum publicitate, media, consultanță politică și organizarea de evenimente.

Sorin Grindeanu și Claudiu Manda își transformă numele în branduri

Sorin Grindeanu și Claudiu Manda, doi lideri importanți ai PSD, au făcut un pas inedit spre protejarea identității lor publice: au depus cereri la OSIM pentru ca numele lor să devină mărci înregistrate.

Solicitările, depuse pe 28 aprilie, sunt pentru mărci strict verbale, fără asocierea unor logo-uri.

Conform OSIM, o marcă verbală se referă la denumiri sau sloganuri scrise cu caractere standard. În cazul Sorin Grindeanu și Claudiu Manda, acestea ar acoperi o gamă variată de domenii, de la produse de imprimerie și papetărie, îmbrăcăminte, până la servicii de consultanță politică, organizarea de campanii electorale și redactarea de discursuri politice. Fiecare dintre ei a solicitat protecție pentru 6 clase de produse și servicii.

Procesul de înregistrare: detalii și costuri

Pentru a înregistra o marcă pe cale națională, este necesară completarea unui formular tip și plata unei taxe de depunere de 51 lei, alături de cea de publicare, care variază între 152 lei (pentru mărcile alb-negru) și 508 lei (pentru cele color).

După depunerea cererii, OSIM publică documentele în format electronic în termen de 7 zile, oferind o perioadă de 2 luni pentru observații privind motivele absolute de refuz.

Taxa de examinare pe fond pentru o singură clasă este de 559 lei, iar pentru fiecare clasă suplimentară se adaugă 356 lei. OSIM se angajează să finalizeze analiza cererii în termen de 6 luni de la publicare, cu condiția achitării tuturor taxelor.

Ce urmează pentru Sorin Grindeanu și Claudiu Manda după admiterea cererii

În cazul în care cererea este aprobată, marca este înscrisă în Registrul Mărcilor, iar titularul trebuie să achite taxa de eliberare a certificatului de înregistrare, în valoare de 254 lei, în termen de 30 de zile de la notificare. Neachitarea acestei taxe duce la renunțarea automată la înregistrare.

O marcă înregistrată la OSIM este protejată timp de 10 ani, exclusiv pe teritoriul României, și poate fi reînnoită pentru perioade succesive de câte 10 ani. Drepturile asupra mărcilor pot fi transmise prin cesiune sau licență în orice moment, pe durata protecției.

Pentru liderii politici, protejarea identității prin înregistrarea mărcilor nu este doar un gest juridic, ci și unul strategic, care le oferă control asupra utilizării numelui lor în diverse domenii, de la marketing și publicitate până la organizarea de evenimente.

