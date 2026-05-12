Ilie Bolojan, despre posibilitatea ca Sorin Grindeanu să preia funcția de premier: „E responsabilitatea PSD să își asume răspunderea”

Ilie Bolojan a vorbit despre posibilitatea ca PSD să vină la guvernare și să ofere un premier, după demiterea guvernului său, prin moțiune de cenzură, Liderul PNL a subliniat, însă, faptul că Sorin Grindeanu nu va fi susținut de partidul său.

Ilie Bolojan, despre varianta Sorin Grindeanu premier

Ilie Bolojan a oferit un interviu, luni seară, la Digi 24, unde a vorbit despre viitorul guvern, dar și despre posibilitatea ca Executivul să fie condus de Sorin Grindeanu.

Premierul demis săptămâna trecută prin moțiune de cenzură a spus că „Partidul Național Liberal nu ar trebui să voteze un astfel de premier”.

Potrivit lui Ilie Bolojan, „numele viitorului premier ține de capacitatea acestuia de a forma o majoritate în jurul noului Guvern care se va forma”, dar și „de o realitate politică”.

„Constatăm că Partidul Social Democrat, prin moțiunea pe care a declanșat-o, împreună cu cei de la AUR au dovedit că sunt în măsură să formeze o majoritate parlamentară, demolând guvernul din care au făcut parte – și fără să pună nimic în loc”, a spus liderul PNL.

În același timp, Ilie Bolojan a precizat că PNL, USR și UDMR „nu au probat că pot constitui în această situație o majoritate parlamentară”.

„Deci este într-o formă logică responsabilitatea PSD să își asume răspunderea de a forma o majoritate parlamentară și să vină cu soluțiile pentru a redresa lucrurile, soluții pe care nu le-au prezentat timp de 10 luni de zile”, a adăugat liberalul.

Liderul PNL, despre discuțiile avute cu președintele Nicușor Dan

Săptămâna trecută, Ilie Bolojan a avut discuții informale cu președintele Nicușor Dan, căruia i-a prezentat

„punctul de vedere legat de criza politică în care am ajuns datorită acțiunii iresponsabile a PSD”.

„Am discutat diferite posibilități și perspective pentru a ieși din această situație, care aduce deservicii (…). Mi-a spus anumite aspecte, dar mi se pare de bun simț ca perspectiva dânsului să și-o prezinte el”, a adăugat el.

Ilie Bolojan, critici la adresa PSD

În același timp, Ilie Bolojan a criticat PSD pentru faptul că nu și-a asumat răspunderea pentru măsurile de austeritate luate în timp ce se aflau în coaliția de guvernare.

De asemenea, liderul PNL a subliniat faptul că PSD și AUR au dărâmat Guvernul fără a venit cu o soluție.

„E foarte ușor să nu îți asumi o guvernare, să nu îți asumi deciziile deși ai fost la masa negocierilor, să demolezi fără să pui nimic în loc. Până acum nu au venit cu o soluție. Dacă există un minim de bun simț ar trebui să vină cu o variantă, pentru că dacă lucrurile trenează în această formulă, chiar dacă Guvernul lucrează de dimineață până seara, dacă nu o face cu toată forța, nu este pusă la lucru toată mașinăria administrativă, riscul de a pierde bani europeni este mai mare”, a explicat el.

„Cum nimeni nu a răspuns în aceste luni, fugind de răspundere, și atunci se vor căuta vinovați și nu va răspunde nimeni”, a subliniat Ilie Bolojan.

Sursă foto: Hepta

