Diana Șoșoacă a rupt steagul Uniunii Europene. Lidera SOS primește lunar 9.000 de euro de la Parlamentul European

Diana Șoșoacă a stârnit controverse pe 10 mai, după ce a rupt steagul Uniunii Europene într-un gest simbolic de independență. În ciuda gestului, ca europarlamentar, lidera SOS câștigă lunar 8.900 de euro plus beneficii de la instituția europeană.

Diana Șoșoacă, o figură controversată în politica românească, a stârnit din nou vâlvă pe 10 mai, Ziua Independenței României, când a rupt steagul Uniunii Europene în cadrul unui eveniment public.

„E și independența României”, a declarat ea cu fermitate, fiind aplaudată de participanți, pe care i-a îndemnat „să-și ia fiecare partea lui de Europa”.

Gestul său simbolic a fost privit ca o provocare directă la adresa valorilor europene.

Lidera SOS, prezentă la Ambasada Rusiei

Cu doar o zi înainte, pe 9 mai, Ambasada Rusiei din București publicase pe Facebook imagini de la o recepție unde Diana Șoșoacă a fost prezentă.

Într-un mesaj în limba rusă, ambasadorul rus critica Uniunea Europeană, afirmând că „Europa se înarmează din nou” și că Rusia își asumă „responsabilitatea față de soarta planetei”. Alăturarea acestor evenimente ridică întrebări despre poziția ei politică și mesajele transmise.

Deși Diana Șoșoacă este cunoscută pentru declarațiile sale anti-UE, funcția de europarlamentar îi aduce beneficii semnificative.

Potrivit Libertatea, aceasta câștigă lunar un salariu de 8.900 de euro, la care se adaugă diurna pentru zilele petrecute la Bruxelles sau Strasbourg, precum și fonduri pentru activitatea de cabinet. De asemenea, beneficiază de avantaje legate de transport, deplasări oficiale și cheltuieli administrative.

