Voucherele de vacanță 2026. Taxele suplimentare pentru salariați au fost eliminate

Voucherele de vacanță din 2026 vin cu vești bune: angajații nu mai plătesc contribuții suplimentare, iar declarația pe proprie răspundere dispare. ANAT susține extinderea acestui beneficiu și pentru angajații din sectorul privat.

Reguli pentru voucherele de vacanță

Voucherele de vacanță continuă să fie un sprijin valoros pentru angajații din România, iar în 2026 vin cu schimbări care încurajează utilizarea lor. Potrivit unui comunicat de presă citat de Libertatea, angajații nu trebuie să mai achite o contribuție suplimentară de 800 de lei pentru a beneficia de vouchere și nici să completeze declarații pe proprie răspundere, un proces considerat de ANAT că descuraja utilizarea beneficiului cu până la 15%.

Începând din 2025, valoarea voucherelor a fost redusă la jumătate comparativ cu 2024, însă legislația actuală menține utilizarea lor exclusiv pentru servicii turistice în România, fără costuri adiționale din partea beneficiarilor.

ANAT subliniază importanța acestui instrument în creșterea turismului intern și în fiscalizarea veniturilor din industria ospitalității, cerând nu doar menținerea programului, ci și indexarea și extinderea lui.

„Voucherele de vacanță sunt unul dintre cele mai eficiente mecanisme pentru stimularea economică în sectorul turistic”, au declarat reprezentanții asociației.

Proiectul vizează extinderea voucherelor și pentru angajații privați

Un alt aspect crucial este extinderea sistemului către angajații din mediul privat. O inițiativă legislativă, adoptată tacit de Senat în 2023, propune acordarea voucherelor de vacanță și angajaților din această categorie pentru perioada 2024-2026.

ANAT consideră că o astfel de măsură ar fi benefică nu doar pentru turism, ci și pentru economia națională: „Extinderea voucherelor de vacanță în mediul privat ar aduce un impuls semnificativ economiei românești”.

