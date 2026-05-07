Ilie Bolojan, despre revenirea PNL la guvernare. Ce condiții impune pentru PSD: „Trebuie să recunoască”

Ilie Bolojan critică PSD pentru criza politică din România, cerând soluții rapide. Potrivit premierului, PNL rămâne deschis revenirii la guvernare, dar doar în condiții clare și cu parteneri de încredere.

Ilie Bolojan, despre revenirea PNL la guvernare

Ilie Bolojan a fost prezent în studioul Observator, unde a vorbit despre viitorul politic al PNL și despre tensionata relație cu PSD, după căderea Guvernului. Declarațiile sale, clare și pline de determinare, au subliniat că PNL este gata să revină la guvernare, dar doar în condiții bine definite și fără compromisuri care să-i afecteze integritatea politică.

Într-un dialog moderat de Alessandra Stoicescu, Bolojan a subliniat responsabilitatea PSD în actuala criză politică: „Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta. Măcar e o chestiune de bun-simț să facă acest lucru”.

Liderul PNL a insistat că România nu-și poate permite să rămână fără conducere, mai ales în contextul problemelor grave care necesită soluții urgente.

Întrebat dacă PNL ar susține un guvern minoritar, Ilie Bolojan a răspuns că această situație, deși nu ideală, ar putea funcționa: „România a funcționat foarte bine cu guverne minoritare. E posibil să avem această situație”. Totuși, el a accentuat importanța unei majorități stabile pentru a asigura o guvernare coerentă.

Critici dure la adresa PSD

Ilie Bolojan nu s-a ferit să critice modul în care PSD a abordat relația cu PNL și guvernarea în ansamblu.

„S-au bazat pe faptul că în PNL vor găsi premieri confortabili, care semnează, nu deranjează și le permit celorlalți să șurubărească”, a declarat el.

În plus, liderul liberal a subliniat că „nu mai există o bază de încredere în PSD” și că PNL nu va accepta să colaboreze cu oameni care și-au pierdut credibilitatea.

După trecerea în opoziție, PNL își propune să recâștige încrederea alegătorilor. Ilie Bolojan a declarat că partidul va fi reconstruit din temelii, vizitând fiecare localitate din România și lucrând pentru a redeveni o forță politică de încredere: „Am încredere în PNL, că un partid unit este un partid puternic”.

Cu doar 15% din voturi în Parlament, PNL pare decis să își recapete poziția de lider politic.

Ilie Bolojan: „Boala se numește pesedism”

În același timp, Ilie Bolojan a lansat o critică dură la adresa PSD, pe care îl consideră vinovat de perpetuarea unor practici nocive în administrație.

„Există un partid care are o densitate mare de oameni acolo unde sunt probleme. Boala se numește pesedism”, a declarat el, referindu-se la clientelismul politic și lipsa de profesionalism din instituțiile publice.

Ilie Bolojan, despre măsurile nepopulare și viitorul guvernării

Printre subiectele abordate s-a numărat și creșterea impozitelor și a TVA-ului, măsuri considerate inevitabile de liderul PNL.

„Era o măsură inevitabilă. Am majorat impozitele pe proprietate, dar am încercat să fac asta în mod corect”, a explicat el, adăugând că „nu toate măsurile pot fi rafinate sau calculate perfect în condiții de presiune”.

Premierul interimar a afirmat că măsurile de reformă adoptate de Guvern au contribuit la actuala criză politică.

„Măsurile pe care le-am luat au provocat neajunsuri. Sunt conştient. Dar nimeni nu a vrut să-şi asume asta. În momentul în care analizezi companie cu companie, deranjul pe care l-am generat a provocat această criză. Au aruncat guvernarea în aer. Asta nu trebuie să facă un om sau un partid corect”, a spus acesta.

Ilie Bolojan a vorbit şi despre moştenirea lăsată de actuala guvernare, subliniind accentul pus pe transparenţă şi reguli clare în administraţie.

„Românii au văzut că se poate guverna și altfel în România, fără aroganță … cu transparență … am stabilit reguli pentru toată lumea, va fi greu pentru oricine va veni să nu procedeze la fel”, a subliniat liderul PNL.

Liderul PNL, despre Nicușor Dan și AUR

Ilie Bolojan a fost tranșant în ceea ce privește responsabilitatea pentru actuala criză politică: „Dacă au demolat, să vină cu o soluție. Dacă nu au o soluție, să aibă decența să spună că nu au una și îi lasă pe alții”.

În opinia sa, atât PSD, cât și AUR, care au votat împotriva guvernului său, ar trebui să-și asume responsabilitatea de a forma o nouă coaliție.

Întrebat despre relaţia cu preşedintele Nicuşor Dan după adoptarea moţiunii de cenzură, Ilie Bolojan a declarat că nu au existat discuţii în aceste zile, însă vor avea loc consultări oficiale la Cotroceni.

Sursă foto: Captură video

