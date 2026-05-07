Guvernul condus de Ilie Bolojan fost demis în urma moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR și votată în Parlament de majoritatea aleșilor. Acum, liderul liberal a anunțat decizia luată de PNL prin vot și spune că partidul și-a recăpătat respectul de sine prin alegerea de a intra în opoziție.

Ilie Bolojan, mesaj pentru liberali

Fostul premier Ilie Bolojan a transmis un mesaj liberalilor de pretutindeni. El a trecut în revistă momentele dificile prin care a trecut partidul, inclusiv deciziile greșite pe care anumiți lideri le-au luat.

După 20 de ani de când este în PNL, Ilie Bolojan a vorbit despre faptul că a asistat la multe dintre deciziile complicate ale PNL și a numit două dintre acestea: momentul din 2021 când președintele PNL de atunci, Florin Cîțu, a supus la vot formarea alianței cu PSD, iar al doilea moment din 2026, de pe 5 mai, când în ședință s-a votat intrarea în opoziție și încetarea alianței cu PSD.

”PENTRU LIBERALI

Sunt în PNL de peste 30 de ani.

Am trecut prin bune și rele. M-am bucurat de victoriile obținute și de reușitele primarilor noștri. M-au întristat eșecurile și deciziile greșite.

Am cunoscut oameni de caracter. Prin prieteniile legate, PNL a fost pentru mine a doua familie.

În cei peste 20 de ani în administrație, am căpătat convingerea că nu poți moderniza o comunitate sau o țară fără o bună guvernare și o amprentă liberală. Am probat asta la Oradea și în multe locuri din țară. Am încercat și la București.

În ultimii ani, am asistat la multe dintre deciziile complicate ale PNL. Două dintre ele, la care am participat, au fost relevante.

Prima: anul 2021, ședința conducerii PNL, la Vila Lac. Sunt mai mulți absenți.

Președintele de atunci al PNL, Florin Cîțu, după ce fusese „ales” pe un discurs anti-PSD, supune votului formarea alianței cu PSD.

Cine este pentru?

Puțini ridică mâna, rușinați. Nu se numără voturile.

Cine este împotrivă?

Puțini ridică mâna. Se numără aceste voturi.

Deși majoritatea nu ridică mâna la nicio întrebare, Cîțu trage concluzia că diferența dintre cei prezenți și cei care au votat împotrivă înseamnă un vot pentru alianța cu PSD.

Deciziile se luaseră în alte birouri, biroul de conducere al PNL doar le formaliza.

Apele s-au amestecat și s-au tulburat. Ceea ce a urmat și unde ne-au dus aceste decizii, la sfârșitul anului 2024, se știe. Ne-a trecut glonțul pe la ureche… ”, a povestit Ilie Bolojan despre un moment dificil din istoria recentă a partidului.

Decizia oficială luată de liberali: PNL intră în opoziție

Ilie Bolojan a anunțat decizia PNL luată în ședința extinsă a conducerii PNL de pe 5 mai, când a supus la vot dacă să intre în opoziție sau să sprijine PSD la guvernare.

Liberalii au ales să iasă din coaliție și să intre în opoziție, o decizie luată cu 50 de voturi pentru, zero voturi împotrivă și 4 abțineri.

„PNL și-a receptat respectul de sine”, a spus Ilie Bolojan într-un mesaj adresat liberalilor.

„A doua: 2026, ședința extinsă a conducerii PNL, alaltăieri.

După avertizarea dată PSD că duce țara într-o criză și că nu vom mai colabora cu ei dacă fac asta, în calitate de președinte al PNL supun votului să nu mai facem coaliție cu ei și intrarea în opoziție.

După o dezbatere cu replici și argumente, cine este pentru?

50 de colegi ridică mâna. Am văzut în ochii multora demnitatea recâștigată.

Cine este împotrivă?

Nicio mână ridicată. 4 nu au votat.

Am separat apele. S-au limpezit.

Decizia a fost luată în biroul de conducere al PNL, nu în alte birouri.

PNL și-a recâștigat cu această decizie ceea ce nicio funcție și niciun sondaj nu pot cumpăra: respectul de sine.

E prima condiție să recâștigăm încrederea românilor.

Știu că nu va urma o perioadă ușoară și că nu există rezultate fără efort, fără echipă și fără depășirea unor greutăți.

Dar am convingerea că PNL a ales drumul bun.

Voi lucra, împreună cu toți colegii, pentru ca PNL să redevină un partid în care își pun speranța mai mulți români și care poate contribui cu adevărat la modernizarea României.

Un partid care poate greși, dar care nu își abandonează niciodată țara. Un partid care nu fuge în fața responsabilității. Un partid care înțelege că politica nu înseamnă doar putere, ci obligația de a ajuta România să stea în picioare pe termen lung.

Cu seriozitate. Cu decență. Cu credință. Cu respect pentru muncă, pentru libertate și pentru demnitatea oamenilor.

Iar Partidul Național Liberal va rămâne acolo unde a fost mereu în momentele grele ale istoriei: de partea României.

Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a scris fostul premier pe pagina de Facebook.

