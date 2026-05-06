Oana Pellea, mesaj după ce Guvernul Ilie Bolojan a fost demis: „Succes guvernării PSD sau AUR. O unică problemă…”

Oana Pellea a vorbit despre criza politică din România și despre demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan. Actrița a urat succes guvernării viitoare, indiferent că va fi PSD și AUR sau doar PSD ori doar AUR. Iată ce a spus Oana Pellea.

Oana Pellea, mesaj după ce Ilie Bolojan a fost demis: „Aveți tot respectul meu"

Oana Pellea a transmis un mesaj pentru Ilie Bolojan, după ce acesta a fost demis prin moțiune de cenzură. Actrița i-a transmis fostului premier felicitări și a spus că a fost cel mai cinstit, capabil și curajos prim-ministru pe care l-a avut România.

„Pâna la urmă e de bine! S au separat apele …trebuia demult! Doresc succes guvernării psd sau aur sau aur cu psd sau psd fara aur sau aur cu sau fara psd..

O unica problemă …au dat jos guvernul dar nici psd nici aur nu prea vor sa si asume guvernarea. Președintele a promis un nou guvern pro-european…cu cine? Cu PSD si AUR? In orice caz…felicitări tuturor si succes la guvernare.

Domnule Ilie Bolojan, aveți tot respectul meu!

Ati fost cel mai cinstit, capabil si curajos Prim Ministru pe care l a avut România. Decizia dumneavoastră si a PNL ului de a trece in opoziție este salutară! ”, a transmis Oana Pellea.

„S-a separat binele de rău”

Actrița a continuat spunând că există momente de criză când se produce o clarificare radicală a pozițiilor și se separă binele de rău.

„AI separarea apelor. Sens Metaforic (Sociopolitic)Expresia este folosită adesea pentru a descrie momente de criză sau schimbare majoră când se produce o clarificare radicală a pozițiilor. Se referă la separarea „binelui de rău”, a adevărului de minciună sau a două tabere cu viziuni complet diferite (de exemplu, în politică sau în rețelele sociale)”, a scris actrița, cu privire la faptul că PNL-ul lui Ilie Bolojan a decis să intre în opoziție.

După moțiunea de cenzură, guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis. Președintele Nicușor Dan urmează să cheme partidele la consultări pentru ca acestea să vină cu propuneri de premieri și să formeze un nou Guvern.

George Simion, liderul AUR, a declarat că nu va negocia cu PSD decât în cazul în care partidul accepta un premier din partea AUR. Șeful statului a îndemnat la calm și a spus că „vom avea un guvern pro-occidental”.

