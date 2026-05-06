Ilie Bolojan, mesaj pentru români, după demiterea guvernului: „Am dovedit că este posibil un alt mod de a guverna”

Ilie Bolojan le-a transmis un mesaj românilor miercuri, 6 mai, la o zi după ce guvernul său a fost demis prin moțiune de cenzură. Premierul le-a mulțumit cetățenilor țării că au fost alături de el deși a fost nevoit să mărească taxele și impozitele pentru a putea „îndrepta finanțele țării”.

Ilie Bolojan, mesaj pentru români după căderea guvernului

Ilie Bolojan le-a transmis un mesaj românilor prin intermediul rețelelor sociale, la o zi după demiterea guvernului său. Premierul a subliniat faptul că, pentru el, această funcție a reprezentat o onoare și este fericit că a putut dovedi că se poate guverna corect.

„Dragi români, a fost o onoare pentru mine să fiu 10 luni în serviciul țării noastre, în funcția de prim-ministru. Am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a aduce ordine în finanțele României, a corecta nedreptăți și a promova reforme pentru modernizarea României. Cel mai important, am dovedit că este posibil un alt mod de a guverna”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

În același timp, prim-ministrul le-a mulțumit românilor pentru că au suportat creșterea taxelor și impozitelor, necesare pentru a aduce România pe linia de plutire din punct de vedere economic.

„Vă mulțumesc, dragi români, pentru că ați suportat neajunsurile pe care le presupune îndreptarea finanțelor țării. Ele nu au fost un scop în sine sau o alegere, ci un preț pentru reconstrucție și bunăstare în viitor”, a subliniat el.

„Le mulțumesc celor cu care am colaborat în munca de echipă din aceste 10 luni, pentru un alt model de guvernare. Am cunoscut mulți oameni de calitate, de la cele mai simple funcții până la cele mai înalte. Împreună am dovedit că se poate guverna cu reguli, fără să risipești banii publici și fără aroganță”, a mai spus Ilie Bolojan.

Despre moțiunea de cenzură

În același timp, Ilie Bolojan a amintit motivele pentru care a fost demis: deranjarea baronilor din PSD.

„După 10 luni, s-a întâmplat inevitabilul. Când ataci privilegii și aprinzi lumina, reacțiile sunt pe măsură. Până în ultima zi în această funcție, voi lucra pentru interesele României și nu voi abandona principiile pe care le-am probat în toată cariera mea”, a mai spus el.

Ilie Bolojan anunță, totodată, că nu va da înapoi și va merge mai departe cu lupta sa pentru viitorul României.

„Tot sprijinul pe care l-am primit, mai ales în ultima lună, mă motivează să merg mai departe, să lupt în continuare pentru România și viitorul ei. Se încheie o etapă, începe alta; valorile pentru care lupt rămân aceleași și este esențial că vă simt alături. MULȚUMESC, ROMÂNIA! ”, și-a încheiat acesta mesajul din mediul online.

