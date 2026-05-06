Home > Știri > Ilie Bolojan anunță că PNL trece în opoziție după demiterea guvernului: „Prin decizia de azi, PNL confirmă că este un partid cu demnitate"

Ilie Bolojan anunță că PNL trece în opoziție după demiterea guvernului: „Prin decizia de azi, PNL confirmă că este un partid cu demnitate”

Oana Savin
Ilie Bolojan a anunțat, marți seară, după demiterea guvernului său, că PNL, partidul pe care îl conduce, va trece în opoziție.

După demiterea guvernului Bolojan, PNL a avut o ședință extraordinară în care a decis ce va face în perioada imediat următoare. La finalul ședinței, partidul condus de Ilie Bolojan a ținut o conferință de presă în care a anunțat că vor ieși de la guvernare și vor trece în opoziție.

„Am adoptat următoarea decizie pe care domnul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, o va citi. A fost o dezbatere lungă, au fost discuții legate de traiectoria PNL, de ceea ce trebuie să facem în perioada următoare pentru România și pentru cetățenii țării noastre. Prin decizia de azi, PNL confirmă că este un partid cu demnitate, care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare și pentru a contribui la o Românie modernă, fără privilegii, fără sinecuri, la un stat care creează condițiie de prosperitate pentru cetățenii țării noastre”, a spus Ilie Bolojan după ședința Biroului Politic Național de la Parlament, care a durat peste 4 ore.

Ciprian Ciucu a citit decizia PNL

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL a luat cuvântul și a cititi decizia luată în BPN, anunțând că liberalii trec în opoziție.

„În acest nou context politic, PNL își menține deciziile adoptate de forurile statutare și de grupurile parlamentare și va rămâne în opoziție, exercitând un rol activ, responsabil și constructiv, în interesul cetățenilor și al stabilității economice”, a afirmat primarul general al Capitalei.

„PSD a acționat pentru destrămarea coaliției de guvernare formate anul trecut, iar apoi, împreună cu AUR, a creat majoritatea parlamentară pentru inițierea și adoptarea moțiunii de cenzură și demiterea Guvernului. În consecință, ar trebui ca PSD să-și asume guvernarea și să nu fugă de răspundere, așa cum a făcut în ultimele luni. În condițiile în care PSD nu și-a respectat angajamentele asumate, nici partenerii de coaliție, și a acționat în mod iresponsabil în acest context dificil pentru România, nu mai este un partener credibil pentru PNL în procesul de formare a unui nou guvern”, a mai citit Ciprian Ciucu din documentul PNL.

Potrivit Libertatea, din cei 54 de membri ai PNL care au fost prezenți la ședință, 50 au votat pentru această decizie, în timp ce 4 s-au abținut.

Pe 5 mai Parlamentul a demis guvernul condus de Ilie Bolojan cu 281 de voturi „pentru”, 4 1împotrivă” și 3 abțineri.

