Nicușor Dan, primele declarații după căderea Guvernului Bolojan: „Invit la calm”

Președintele României, Nicușor Dan, susține declarații de presă de la ora 18.00, la Palatul Cotroceni. Este prima sa reacție publică după căderea Guvernului Bolojan în urma moțiunii AUR-PSD.

Nicușor Dan face primele declarații după ce Guvernul Bolojan a fost demis în urma moțiunii de cenzură AUR-PSD. Declarațiile pe care le va face Nicușor Dan vor fi transmise pe sistem unic de Administrația Prezidențială.

Principalele declarații ale președintelui, potrivit Digi 24:

Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. E o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm.

România este un stat stabil. Instituțiile statului funcționează. Există consens pe direcția pro-Occidentală, pe aderarea la OCDE, pe execuția bugetului pe 2026 și pe țintele de buget de anii următori.

Există consens pe SAFE și PNRR. Există consens pe etapele următoare din programele următoare – 31 mai, încheierea contractelor pe SAFE, 31 mai, ultimele ajustări pe PNRR și 31 august finalizarea PNRR.

Chiar dacă procedurile pentru moțiunea de cenzură începuseră, Parlamentul a votat investițiile în SAFE, ca dovadă a acestui consens.

Începem negocierile pentru formarea unui nou Guvern. Începem consultări informale și când se va contura o majoritate voi face consultări formale.

Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil. Exclud scenariul alegerilor anticipate și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-Occidental.

Cu calm, vom trece prin asta.

„Există consens ale partidelor prooccidentale pe direcțiile mari ale României, pe aderarea la OCDE, pe țintele de buget, pe programele SAFE și PNRR”, a spus șeful statului, potrivit Radio România.

Nicușor Dan a anunțat startul negocierilor politice. Prima rundă va fi una de consultări informale.

„Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales legate de corupție. Vom avea un guvern în termen rezonabil prooccidental”, a punctat președintele, care exclude scenariul alegerilor anticipate.

„Cu calm vom trece prin asta”, a reiterat Nicușor Dan.

