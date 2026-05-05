Reacții după ce Guvernul Ilie Bolojan a picat. USR nu va negocia un nou guvern cu PSD. Predoiu: „E multă emoție în partid”

Guvernul Ilie Bolojan a picat, în urma moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR. Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că partidul condus de el nu va negocia un nou guvern cu PSD. Conducerea USR urmează să se reunească în conducere.

După ce moțiunea de cenzură a fost votată în Parlament, guvernul Ilie Bolojan va fi demis. USR a oferit o primă reacție și a spus că nu va permite ca PSD și AUR să întoarcă România în trecut.

„Moţiunea a trecut, dar nu vom permite ca PSD şi AUR să întoarcă România în trecut. Toţi ştim că cele două partide au vrut acelaşi lucru: să oprească reformele, înainte ca reformele să le golească cutiile de pantofi şi să ne scape de pile, relaţii, cumetrii. Lăcomia lor costă şi-i va costa scump pe români. Au plătit deja 36 de ani. Suntem mulţi care suntem scârbiţi şi furioşi. Dar nu avem voie să fim nehotărâţi”, a transmis preşedintele USR pe Facebook.

Dominic Fritz a spus că miniștrii USR își vor continua munca până în ziua când va fi numit un nou guvern.

„Aşa cum am decis şi anunţat înainte, nu vom negocia un nou guvern cu PSD. Nu poţi guverna cu un partener care blochează reformele cu o majoritate de rezervă cu AUR în buzunar. Voi avea azi mai multe întâlniri cu colegii din conducerea USR pentru a lua o decizie despre cum apărăm România şi valorile noastre cel mai bine în perioada următoare.”, a mai anunţat liderul USR.

Cătălin Predoiu, prima reacție după ce Guvernul Bolojan a picat

Cătălin Predoiu a oferit o primă reacție după votarea moțiunii de cenzură. Prim-vicepreședintele PNL a spus că liberalii nu trebuie să abandoneze guvernarea.

În plus, a spus liberalul, nu ar fi trebuit să se ajungă în acest punct.

”În niciun caz nu trebuia să ajungem în acest punct în care s-a ajuns. Soluţia moţiunii nu este una benefică pentru România. Ar fi trebuit să se continue discuţiile, negocierile, până când, vorba unui fost premier liberal – Stolojan – se câdea sub masă”, a declarant, marţi, Cătălin Predoiu, după votul moţiunii.

Cătălin Predoiu spune că este foarte multă emoție în partid, iar PNL trebuie să aleagă între o decizie pripită sau fuga de responsabilitatea guvernării.

”Opinia mea este că trebuie să cântărim în acest moment şi să luăm cea mai bună decizie. Cea mai bunã decizie pentru PNL este să continue guvernarea, să-şi lase optiunile deschise si sa vedem ce se intampla in zilele urmatoare”, afirmă Predoiu, adăugând, însă, că rezoluţiile adoptate anterior să nu mai existe o colaborare cu PSD nu sunt incompatibile cu declaraţia sa”, a spus Predoiu, conform news.ro.

Ciprian Ciucu, reacție după demiterea guvernului

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a reacționat după demiterea Guvernului Ilie Bolojan.

„Moţiunea suveranistă, antieuropeană a trecut. Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principiile pe care le întruchipează. Sus inima!”, a scris Ciucu pe Facebook.

