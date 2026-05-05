Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis marți, 5 mai, după ce 281 de senatori și deputați au votat pentru moțiunea de cenzură în plenul reunit al Parlamentului. Executivul a fost demis la doar 11 luni de la învestire.

Ilie Bolojan, demis prin moțiune de cenzură

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis după ce moțiunea de cenzură împotriva acestuia a fost votată de 281 de senatori și deputați, potrivit Libertatea. Pentru căderea Executivului erau necesare 233 de voturi.

Au fost exprimate 288 de voturi, dintre care 3 anulate, 281 „pentru” și 4 „împotrivă”.

Moțiunea a fost depusă de PSD și AUR, după ce social-democrații s-au retras de la guvernare în urmă cu două săptămâni.

După ce a început numărarea voturilor, Ilie Bolojan a părăsit Parlamentul și s-a îndreptat spre Guvern.

Ce se întâmplă după căderea Guvernului

Potrivit Constituției, „Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor”. Totuși, nu există specificat niciun termen până la care trebuie numit un nou prim-ministru.

Astfel, președintele Nicușor Dan urmează să convoace consultări cu partidele parlamentare și va desemna un candidat pentru ocuparea acestei funcții.

Șeful statului a afirmat în urmă cu câteva zile că, în cazul demiterii Guvernului Bolojan, va demara consultări foarte repede cu partidele care au format fosta coaliție pentru a afla ce propuneri de premier au. Totodată, a spus că, în orice situație, România va păstra direcţia pro-occidentală şi că nu va desemna un premier de la AUR, iar Călin Georgescu este exclus.

Ilie Bolojan: „Nu o să mai puteți stinge lumina”

În timpul discursului său în plenul Parlamentului, Ilie Bolojan a afirmat că dacă va fi votată moțiunea de cenzură că PSD „nu va mai putea stinge lumina”.

Premierul a subliniat că actualul Guvern lasă în urmă o direcție de reformă și o schimbare de abordare în gestionarea banului public.

„Dacă acest guvern pleacă vor lăsa lucruri importante: românii vor înțelege că se poate guverna altfel, cu respect față de banul public și n-o să mai puteți întoarceți asta. Nu o să puteți stinge lumina oricât ați vrea, nu o să mai puteți să faceți asta. Am încredere în țara noastră și în oamenii ei: când vrei să schimbi lucrurile, lucrurile se schimbă prin oameni”, a declarat premierul.

„Dar întotdeauna guvernările trebuie să creeze condiții pentru ca oamenii să își pună în valoare talentul și munca și asta trebuit să facem și în România. (…) Voi lupta până la capăt pentru reformele în care cred, pentru România modernă, pentru a crește calitatea vieții românilor”, a mai spus premierul înainte de a fi demis.

Sursă foto: Profimedia

