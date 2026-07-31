Lovitură pentru Guvernul Bolojan! Curtea de Apel suspendă șase hotărâri la solicitarea PSD

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Curtea de Apel București a decis suspendarea a șase hotărâri adoptate recent de Guvernul condus de Ilie Bolojan, în urma unei acțiuni deschise în instanță de Partidul Social Democrat.

Măsura judecătorească blochează temporar decizii din domenii strategice, de la protecția socială a persoanelor cu dizabilități până la proiecte de mediu finanțate din fonduri europene, marcând un nou capitol de tensiuni între Palatul Victoria și Opoziție.

Ofensivă juridică declanșată de PSD împotriva Executivului demis

Războiul dintre social-democrați și Cabinetul Bolojan a trecut la un nou nivel după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a contestat legitimitatea acțiunilor guvernamentale. Opoziția susține că un executiv demis prin moțiune de cenzură nu mai are dreptul constituțional de a adopta hotărâri de guvern. De cealaltă parte, reprezentanții Puterii invocă cadrul legal care permite administrarea treburilor publice de urgență până la depunerea jurământului de către noul Cabinet, notează G4Media.

Instanța, prin completul condus de judecătoarea Liana Arsenie, a dat câștig de cauză solicitării PSD, decizia survenind la scurt timp după ce social-democrații au anunțat că vor ataca un pachet mai amplu de hotărâri emise de Guvern. Absența unei motivări publice imediate din partea Curții a alimentat rapid speculațiile din spațiul public legate de miza reală a acestui blocaj.

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Decizia instanței vizează un pachet divers de acte normative extrem de importante pentru funcționarea mai multor sectoare:

HG nr. 569/2026: Aprobarea procedurii de acordare a plăților și a situațiilor de suspendare, modificare și încetare a dreptului la beneficiul pentru locuire și la beneficiul de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap.

HG nr. 571/2026: Reglementarea procedurilor de urgență pentru echipamentele radio și modificarea normelor privind compatibilitatea electromagnetică.

HG nr. 546/2026: Aprobarea nivelului cotizației pentru interconectarea cu organizații internaționale de schimb de organe în anul 2026.

HG nr. 545/2026: Modificări privind organizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină.

HG nr. 547/2026: Reorganizarea Stațiunii de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Lovrin.

HG nr. 509/2026: Modificarea și completarea normelor privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor speciale de conservare din rețeaua ecologică europeană Natura 2000.

Proiecte de miliarde și măsuri sociale, prinse în blocajul instituțional

Printre cele mai afectate măsuri se numără actul normativ referitor la protecția ariilor naturale speciale din rețeaua Natura 2000, parte integrantă din Planul Național de Redresare și Reziliență, cu o valoare de peste 800 de milioane de euro. Pentru a evita compromiterea acestei finanțări masive, premierul Ilie Bolojan a anunțat reorientarea strategiei, optând pentru trimiterea proiectului direct în Parlament sub formă de inițiativă legislativă.

Efectele imediate ale deciziei se resimt și în domeniul asistenței sociale sau al sănătății, unde suspendarea regulamentelor privind sprijinul pentru persoanele cu handicap sau cotizațiile pentru transplantul de organe creează mari semne de întrebare.

Tensiuni uriașe între Palatul Victoria și corpul magistraților

Această decizie extrem de dură vine într-un moment în care relațiile dintre Executiv și sistemul judiciar sunt extrem de tensionate. Analiștii politici subliniază că atacurile la adresa premierului Bolojan s-au intensificat semnificativ în ultimele luni, după ce acesta a promovat măsuri ferme de reformare a pensiilor speciale ale magistraților și a amânat acordarea unor beneficii financiare pentru această categorie profesională.

Efectele imediate ale deciziei Curții de Apel se traduc printr-o stare accentuată de incertitudine administrativă, întârziind implementarea unor măsuri fundamentale în domenii prioritare pentru populație și pentru economia națională.

Foto – Facebook

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