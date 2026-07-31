Cabiria Morgenstern, imagini rare cu Adrian Ciobanu, tatăl fiului ei. „Fotografii pe care le faci, dar nu le postezi”

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Cabiria Morgenstern, fiica cea mare a actriței Maia Morgenstern, a făcut publice fotografii rare cu partenerul ei, Adrian Ciobanu, alături de fiul lor, Amos Ezra. Între cei doi actori este o diferență de vârstă de 37 de ani.

Cabiria Morgenstern, imagini rare cu Adrian Ciobanu, tatăl fiului ei

Cabiria Morgenstern (27 de ani) și Adrian Ciobanu (64 de ani) formează un cuplu discret de mai mult timp, iar în septembrie 2025 au devenit părinții unui băiețel, Amos Ezra, primul nepot al actriței Maia Morgenstern. Recent, Cabiria a împărtășit în mediul online mai multe fotografii din intimitatea vieții de familie.

Colajul de șase fotografii, publicat la Instagram Story, a fost parte a unei provocări online de a împărtăși „Fotografii pe care le faci, dar nu le postezi” și include două imagini cu Adrian Ciobanu ținându-și fiul în brațe.

Cabiria și Adrian rămân rezervați în privința vieții lor de familie. Între ei este o diferență de vârstă de 37 de ani și niciunul nu a făcut declarații despre relația lor până la acest moment. Ceva mai deschisă în această privință a fost mama Cabiriei, Maia Morgenstern, care a fost cea care a dezvăluit identitatea lui Adrian și dat de înțeles că îi place de „ginerele ei”. „Miracol. Viață. Mama Cabiria Morgenstern. Tata Ciobanu Adrian. Fiul”, a scris actrița, după nașterea primului ei nepot.

La scurt timp după, Maia a fost invitată în emisiunea „La Măruță”, anulată între timp, la rubrica sosurilor picante. La a doua întrebare, ca o glumă, a folosit cuvântul „slab” cu înțelesul de „cu puține kilograme”. „Cine este cel mai slab partener de scenă cu care ați jucat vreodată?”, a fost întrebată. „Adrian Ciobanu. E foaaarte slab. Nu știu la ce vă refereați. Da, ginerele. (slab din punct de vedere fizic – n.red.)”, a răspuns.

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Cine este Cabiria Morgenstern

Eva Leah Cabiria Morgenstern s-a născut pe 11 februarie 1999 și este fiica actorilor Maia Morgenstern și Andras Istvan Demeter (56 de ani), actualul ministru al Culturii. Deloc întâmplător, Cabiria a ales să calce pe urmele părinților săi și să urmeze o carieră în domeniul actoriei. Cabiria și-a finalizat studiile masterale în decembrie 2023 și a dat și luat Disertația în 2025.

Cabiria Morgenstern a studiat Actoria la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca între anii 2017 și 2021 și are un master în Theatre/Theatre Arts Management la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, potrivit contului ei de LinkedIn.

Este o susținătoare a comunității LGBTQIA+

Tot de acolo am aflat despre Cabiria că a făcut balet, arte marțiale, improvizație, dans contemporan și canto clasic. Tot la segmentul pregătire vocală, Cabiria a învățat tehnicile Patsy Rodenburg și Fitzmaurice. Până în prezent, Cabiria a jucat în diferite teatre din România și din Republica Moldova.

De pe Instagram aflăm despre Cabiria că este o susținătoare a comunității LGBTQIA+. În descrierea sa de pe rețeaua socială, actrița a inclus două steaguri. Primul este steagul transgender, în culorile albastru, roz și alb, iar al doilea este steagul LGBT, în culorile curcubeului.

Foto: Instagram/@morgensterncabiria

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