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Ilie Caraș a ajuns de urgență la spital după ce a suferit complicații în urma unui tratament cu injecții pentru slăbit. Interpretul de muzică populară, diagnosticat anterior cu tumori benigne, a promis să prioritizeze sănătatea și să aleagă metodele naturale de slăbire.

Ilie Caraș, de urgență la spital din cauza injecțiilor de slăbit

Ilie Caraș, artist de muzică populară, a trecut recent printr-un episod medical îngrijorător care l-a adus de urgență pe patul de spital. Decizia de a încerca injecții pentru slăbit i-a pus sănătatea în pericol. Dorința de a scăpa rapid de kilogramele în plus s-a transformat într-o experiență traumatizantă care i-a schimbat complet perspectiva asupra stilului de viață.

„Auzisem că poți să slăbești cu un anumit tip de injecții și mi-a dăunat puțin. Am făcut un atac ischemic tranzitoriu. Cred că la a patra doză. Mie nu mi-a mers. Eu nu mai recomand așa ceva și o să slăbesc sănătos. A fost așa după ureche”, a mărturisit artistul în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Un atac ischemic tranzitoriu (AIT) este un mini-accident vascular cauzat de blocarea temporară a sângelui în creier, ale cărui semne majore sunt amorțeala bruscă, vorbirea greoaie și pierderea vederii.

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Ilie Caraș are două tumori benigne

Deși intenția sa a fost să obțină rezultate rapide, efectele secundare ale tratamentului au fost dezastruoase. „O să slăbesc sănătos”, a declarat ferm Ilie Caraș, subliniind că prioritatea sa este acum sănătatea. Artistul plănuiește să adopte un stil de viață echilibrat, bazat pe alimentație sănătoasă și sport.

Aceasta nu este prima dată când Ilie Caraș se confruntă cu probleme de sănătate. Tot în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, el a dezvăluit că are două tumori benigne. „Un cancer benign. Sunt bine, m-am tratat. Au mai apărut mici probleme, dar sunt ok. (…) Am făcut două tumori, care au rămas acolo, pe intestinul subțire”, a povestit. O tumoră benignă este o masă de celule necanceroasă care crește localizat, nu invadează țesuturile vecine și nu se răspândește în alte părți ale corpului.

Interpretul și-a propus să pună sănătatea pe primul loc. Episodul recent este un nou semnal de alarmă pentru el, dar și pentru toți cei care își doresc să piardă în greutate folosind soluții rapide și nesigure. Povestea lui Ilie Caraș este un exemplu clar al importanței de a cere sfatul specialiștilor înainte de a încerca orice tip de tratament.

Foto: Facebook

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