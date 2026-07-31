Adrian Mutu este în doliu. Tatăl antrenorului a decedat la 75 de ani

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Tatăl lui Adrian Mutu, Spiridon Mutu, a murit joi, 30 iulie, la vârsta de 79 de ani. Anunțul trist a fost făcut de Laura, sora antrenorului, pe rețelele sociale.

Tatăl lui Adrian Mutu a murit

Adrian Mutu traversează un moment extrem de dificil după pierderea tatălui său, Spiridon Mutu, care s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani. Anunțul dureros a fost făcut public de sora sa, Laura, printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele sociale.

După ce în 2023 și-a condus mama pe ultimul drum, „Briliantul” resimte din nou durerea despărțirii de un părinte. Spiridon Mutu, fost profesor de matematică și informatică, a fost descris de apropiați drept un om exigent, dar dedicat, care a avut un impact profund asupra vieții și carierei fiului său.

„Cu o durere greu de spus în cuvinte, vă anunț că tatăl meu a plecat dintre noi. Pentru cei care l-au cunoscut, l-au prețuit și doresc să îi aducă un ultim omagiu și să își ia rămas-bun de la el, slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 1 august 2026, începând cu ora 11:30, la Biserica Sf. Ilie Tesviteanul, Strada Drumul Bisericii, din Voluntari”, a scris sora lui Adrian Mutu în mediul online.

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Când va avea loc înmormântarea

Potrivit Laurei, slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 1 august 2026, de la ora 11.30, la Biserica Sf. Ilie Tesviteanul din Voluntari, urmată de ceremonia de înmormântare la Cimitirul Sfântul Ilie din aceeași localitate.

„Înmormântarea va avea loc apoi la Cimitirul Sfântul Ilie din Voluntari. Tată, îți mulțumesc pentru tot ce ne-ai dăruit și pentru toate amintirile pe care le-ai lăsat în urmă. Vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”, a mai transmis sora lui Adrian Mutu.

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Adrian Mutu, despre relația cu tatăl său

Într-un interviu acordat în urmă cu doi ani publicației iamsport.ro, Adrian Mutu a vorbit despre relația sa cu tatăl său.

„Tata era un tip dur, dar un bun pedagog. Mi-a spus să scriu despre mine într-un mod corect. M-a învățat să fiu un om corect și integru. El nu era vocal în tribună, dar era critic cu mine: «N-ai făcut bine aia. Trebuie să faci aia». Dacă dădeam 7 goluri, îmi spunea că n-am jucat bine”, își amintea fostul mare fotbalist.

Exigența lui Spiridon Mutu a contribuit la formarea caracterului și carierei fiului său, care a devenit unul dintre cei mai mari fotbaliști ai României, supranumit „Briliantul”.

Sursă foto: Facebook

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