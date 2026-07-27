O influenceriță a murit în urma unei operații estetice. A lăsat în urmă o fetiță de 6 ani

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Adriana García, o influenceriță în vârstă de 30 de ani din Mexic, a murit în urma unor complicații suferite în timpul unei operații estetice. Autoritățile din Sinaloa investighează acum circumstanțele tragice ale decesului său.

Influenceriță, moartă după o operație estetică

Adriana García, o influenceriță din Mexic cu peste 90.000 de urmăritori, a murit la doar 30 de ani în urma unor complicații apărute în timpul unei operații estetice desfășurate într-o clinică privată din statul Sinaloa.

Cunoscută pentru conținutul său inspirațional despre modă, stil de viață și îngrijire personală, Adriana era apreciată de comunitatea sa online. Ultima ei postare pe Instagram, publicată pe 1 iulie, o arăta la malul mării, purtând o rochie portocalie, alături de descrierea: „Poze pe care nu le-am încărcat”. Cu doar o lună înainte, împărtășise o imagine emoționantă alături de fiica ei de șase ani.

Prietenii și colegii din mediul online au reacționat profund la vestea tragică.

Influencerița Kimberly Torres a scris: „Prietena mea, sora mea… Te voi iubi mereu, prietenă frumoasă.”

Familia Adrianei García a transmis, la rândul său, un mesaj plin de durere: „Nu există suficiente cuvinte pentru a exprima durerea plecării tale. Vei trăi mereu în inimile noastre”.

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Primele declarații ale anchetatorilor

Compania cu care Adriana colabora, Drop Shop, a confirmat decesul printr-un mesaj emoționant: „Astăzi ne luăm rămas-bun de la un membru al familiei Drop Shop… Odihnește-te în pace, Adriana. Vei face mereu parte din familia noastră”.

Între timp, ministrul Sănătății din Sinaloa, Cuitlahuac Gonzalez Galindo, a declarat că instituția sa a primit raportări care leagă decesul de operația estetică, dar o investigație oficială nu poate fi inițiată fără o plângere formală.

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Tragedia a readus în discuție riscurile asociate procedurilor estetice în Mexic, una dintre cele mai populare destinații pentru astfel de intervenții la nivel global.

Pe rețelele de socializare, utilizatorii au exprimat opinii contradictorii. Unul dintre aceștia a comentat: «„A plătit prețul suprem pentru chirurgia estetică, cu propria viață. Din păcate, acest lucru nu îi va opri pe alții care caută premiul perfecțiunii”.

Sursă foto: Instagram

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