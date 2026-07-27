  MENIU  
Home > Vedete > O influenceriță a murit în urma unei operații estetice. A lăsat în urmă o fetiță de 6 ani

O influenceriță a murit în urma unei operații estetice. A lăsat în urmă o fetiță de 6 ani

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Adriana García, o influenceriță în vârstă de 30 de ani din Mexic, a murit în urma unor complicații suferite în timpul unei operații estetice. Autoritățile din Sinaloa investighează acum circumstanțele tragice ale decesului său.

Influenceriță, moartă după o operație estetică

Adriana García, o influenceriță din Mexic cu peste 90.000 de urmăritori, a murit la doar 30 de ani în urma unor complicații apărute în timpul unei operații estetice desfășurate într-o clinică privată din statul Sinaloa.

adriana garcia in albIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

Cunoscută pentru conținutul său inspirațional despre modă, stil de viață și îngrijire personală, Adriana era apreciată de comunitatea sa online. Ultima ei postare pe Instagram, publicată pe 1 iulie, o arăta la malul mării, purtând o rochie portocalie, alături de descrierea: „Poze pe care nu le-am încărcat”. Cu doar o lună înainte, împărtășise o imagine emoționantă alături de fiica ei de șase ani.

Prietenii și colegii din mediul online au reacționat profund la vestea tragică.

Lovitură dură pentru George Simion, liderul AUR! Ce anunț oficial a făcut Palatul Cotroceni
Lovitură dură pentru George Simion, liderul AUR! Ce anunț oficial a făcut Palatul Cotroceni
Recomandarea zilei

Influencerița Kimberly Torres a scris: „Prietena mea, sora mea… Te voi iubi mereu, prietenă frumoasă.”

Familia Adrianei García a transmis, la rândul său, un mesaj plin de durere: „Nu există suficiente cuvinte pentru a exprima durerea plecării tale. Vei trăi mereu în inimile noastre”.

Traian Băsescu a spus clar ce urmează, după doborârea dronelor din spațiul aerian al României: „Lupta cu drone nu se duce 1-1”. Fostul președinte a transmis un avertisment serios
Traian Băsescu a spus clar ce urmează, după doborârea dronelor din spațiul aerian al României: „Lupta cu drone nu se duce 1-1”. Fostul președinte a transmis un avertisment serios
Recomandarea zilei

Citește și: Gabriela Cristea, replică tranșantă pentru cei care îi critică aspectul fizic. „Marea nu este un podium de modă!”

Citește și: Olga Verbițchi s-a căsătorit religios. Artista și Vladimir Cebotaru au avut o nuntă ca-n povești / Galerie foto

Primele declarații ale anchetatorilor

Compania cu care Adriana colabora, Drop Shop, a confirmat decesul printr-un mesaj emoționant: „Astăzi ne luăm rămas-bun de la un membru al familiei Drop Shop… Odihnește-te în pace, Adriana. Vei face mereu parte din familia noastră”.

Între timp, ministrul Sănătății din Sinaloa, Cuitlahuac Gonzalez Galindo, a declarat că instituția sa a primit raportări care leagă decesul de operația estetică, dar o investigație oficială nu poate fi inițiată fără o plângere formală.

Citește și: Rareș Cojoc, prima imagine cu noua iubită. Dansatorul și Claudia Dumitru au plecat în vacanță

Citește și: Semnul special primit de Mihaela Rădulescu în locul unde a murit Felix Baumgartner: „Felix obișnuia să-mi trimită…”

Tragedia a readus în discuție riscurile asociate procedurilor estetice în Mexic, una dintre cele mai populare destinații pentru astfel de intervenții la nivel global.

Pe rețelele de socializare, utilizatorii au exprimat opinii contradictorii. Unul dintre aceștia a comentat: «„A plătit prețul suprem pentru chirurgia estetică, cu propria viață. Din păcate, acest lucru nu îi va opri pe alții care caută premiul perfecțiunii”.

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Angajații au aflat în concediu că rămân șomeri: ultimul producător de cravate a dat faliment după 70 de ani, în Elveția
Angajații au aflat în concediu că rămân șomeri: ultimul producător de cravate a dat faliment după 70 de ani, în Elveția
Fanatik
Arena Naţională, chirie infimă la concertele de zeci de milioane de euro! Cât au plătit Metallica, Ed Sheeran sau Coldplay. Exclusiv
Arena Naţională, chirie infimă la concertele de zeci de milioane de euro! Cât au plătit Metallica, Ed Sheeran sau Coldplay. Exclusiv
GSP.ro
Celebra actriță a făcut mărturisiri la 3 ani după divorțul de fotbalistul acuzat de viol: „Am eșuat”
Celebra actriță a făcut mărturisiri la 3 ani după divorțul de fotbalistul acuzat de viol: „Am eșuat”
Click.ro
Luna august vine cu surprize mari pentru două zodii! Trebuie să vă așteptați la ceva important
Luna august vine cu surprize mari pentru două zodii! Trebuie să vă așteptați la ceva important
TV Mania
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
Redactia.ro
Gata! Andreea Popescu e ISTORIE!! Rares Cojoc si-a prezentat noua iubita pe retelele de socializare :O DA, CHIAR EA E!! Nimeni nu se astepta sa...
Gata! Andreea Popescu e ISTORIE!! Rares Cojoc si-a prezentat noua iubita pe retelele de socializare :O DA, CHIAR EA E!! Nimeni nu se astepta sa...
Citește și...
Cine transmite la TV meciul Universitatea Craiova – Levski Sofia! Partida se vede şi în străinătate
Românii plecați în străinătate intră în vizorul ANAF. Vor fi trimise decizii de impunere pentru veniturile din ultimii patru ani
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Se schimbă regulile pentru mașinile noi. Ce aduce norma Euro 7 din toamna lui 2026
Corina Ciriblan va deveni mamă pentru prima dată. Influencerița a dat vestea cea mare la câteva luni după ce a pierdut o sarcină
Cine este influencerița româncă arestată în Franța. „Angelina Jolie de România” a furat o brățară Louis Vuitton de peste 36.500 de euro
O celebră influenceriță și iubitul ei au fost găsiți morți. Ce au descoperit anchetatorii
Motorina standard se apropie de 10 lei/l, vineri, 24 iulie 2026. Cât costă litrul de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Cum arată casa lui Steve Ant din Grecia. Fostul iubit al Ramonei Olaru are o locuință absolut superbă. Vila e înconjurată de o curte imensă, plină de măslini / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Gabriela Cristea, replică tranșantă pentru cei care îi critică aspectul fizic. "Marea nu este un podium de modă!"
Gabriela Cristea, replică tranșantă pentru cei care îi critică aspectul fizic. "Marea nu este un podium de modă!"
Rareș Cojoc, prima imagine cu noua iubită. Dansatorul și Claudia Dumitru au plecat în vacanță
Rareș Cojoc, prima imagine cu noua iubită. Dansatorul și Claudia Dumitru au plecat în vacanță
Proiecte speciale
Peste 100 de pensionari români au dispărut în fiecare zi, în primele 6 luni ale anului 2026. Topul celor mai afectate județe
Peste 100 de pensionari români au dispărut în fiecare zi, în primele 6 luni ale anului 2026. Topul celor mai afectate județe
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Cât costă un litru de benzină și motorină, marți, 21 iulie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța
Cât costă un litru de benzină și motorină, marți, 21 iulie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța
Avantaje
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Cum arată casa în care Laura Cosoi locuiește cu familia. Camera fețitelor e ca-n povești
Cum arată casa în care Laura Cosoi locuiește cu familia. Camera fețitelor e ca-n povești
Elle
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Noi dezvăluiri despre relația actuală dintre Andreea Popescu și Dan Alexa. Relația ei extraconjugală cu antrenorul a dus la divorțul de Rareș Cojoc, însă nimeni nu se aștepta la ce se întâmplă în prezent
Noi dezvăluiri despre relația actuală dintre Andreea Popescu și Dan Alexa. Relația ei extraconjugală cu antrenorul a dus la divorțul de Rareș Cojoc, însă nimeni nu se aștepta la ce se întâmplă în prezent
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Iustina Loghin a născut. Fosta concurentă de la Insula Iubirii și Cornel Luchian au devenit părinți pentru a doua oară
Iustina Loghin a născut. Fosta concurentă de la Insula Iubirii și Cornel Luchian au devenit părinți pentru a doua oară
Semnul special primit de Mihaela Rădulescu în locul unde a murit Felix Baumgartner: „Felix obișnuia să-mi trimită...”
Semnul special primit de Mihaela Rădulescu în locul unde a murit Felix Baumgartner: „Felix obișnuia să-mi trimită...”
Actrița Adela Mărculescu a fost înmormântată în Cimitirul Bellu, din București. Silviu Biriș: "S-a născut iar în veșnicie!"
Actrița Adela Mărculescu a fost înmormântată în Cimitirul Bellu, din București. Silviu Biriș: "S-a născut iar în veșnicie!"
Marisa Paloma va deveni mamă pentru a doua oară. Influencerița a anunțat că este însărcinată într-un mod inedit
Marisa Paloma va deveni mamă pentru a doua oară. Influencerița a anunțat că este însărcinată într-un mod inedit
Olga Verbițchi s-a căsătorit religios. Artista și Vladimir Cebotaru au avut o nuntă ca-n povești / Galerie foto
Olga Verbițchi s-a căsătorit religios. Artista și Vladimir Cebotaru au avut o nuntă ca-n povești / Galerie foto
Observator News
2 fraţi din Neamţ au murit înecaţi, după ce au sărit să îşi salveze sora. Copila a fost scoasă de un martor
2 fraţi din Neamţ au murit înecaţi, după ce au sărit să îşi salveze sora. Copila a fost scoasă de un martor
Libertatea pentru Femei
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Jorge, revoltat după ce și-a găsit apartamentul de la mare devastat. Ce au lăsat în urmă turiștii este strigător la Cer
Jorge, revoltat după ce și-a găsit apartamentul de la mare devastat. Ce au lăsat în urmă turiștii este strigător la Cer
Fiul Deei și al lui Dinu Maxer a intrat la un liceu de renume din București. Andreas, admis fără meditații, cu note maxime
Fiul Deei și al lui Dinu Maxer a intrat la un liceu de renume din București. Andreas, admis fără meditații, cu note maxime
Viva.ro
E BREAKING NEWS-UL lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, Sorin Grindeanu a făcut ANUNȚUL pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare FULGER, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
E BREAKING NEWS-UL lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, Sorin Grindeanu a făcut ANUNȚUL pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare FULGER, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
E breaking în lumea mondenă! DESPĂRȚIRE cu scântei în showbiz-ul românesc! Îndrăgita noastră vedetă a recunoscut TOT, dar tooot: „Mă abțin să nu-i scriu. Am făcut scandal!” Ce s-a întâmplat e...
E breaking în lumea mondenă! DESPĂRȚIRE cu scântei în showbiz-ul românesc! Îndrăgita noastră vedetă a recunoscut TOT, dar tooot: „Mă abțin să nu-i scriu. Am făcut scandal!” Ce s-a întâmplat e...
Tocmai a picat adevărata 💣în showbiz! Pentru PRIMA OARĂ, Cabral rupe tăcerea despre DIVORȚUL de Andreea Ibacka, iar ce a putut face public a stârnit valuri și valuri de reacții: "M-a atins mai tare decât mi-ar fi plăcut să cred. Nu mi-a convenit să..." Iar în continuarea a vorbit despre cel mai DUREROS detaliu: "Singura cale era să mă...”
Tocmai a picat adevărata 💣în showbiz! Pentru PRIMA OARĂ, Cabral rupe tăcerea despre DIVORȚUL de Andreea Ibacka, iar ce a putut face public a stârnit valuri și valuri de reacții: "M-a atins mai tare decât mi-ar fi plăcut să cred. Nu mi-a convenit să..." Iar în continuarea a vorbit despre cel mai DUREROS detaliu: "Singura cale era să mă...”
"Nici acum nu îi știu bine. Nu îi știu familia". A tăcut luni întregi, dar acum Gina Matache a spus adevărul despre relația cu GINERELE EI, Radu Siffredi. Nimeni nu se aștepta să scoată la iveală și ACEST AMĂNUNT ce i-a lăsat pe mulți fără replică: "M-am lămurit"
"Nici acum nu îi știu bine. Nu îi știu familia". A tăcut luni întregi, dar acum Gina Matache a spus adevărul despre relația cu GINERELE EI, Radu Siffredi. Nimeni nu se aștepta să scoată la iveală și ACEST AMĂNUNT ce i-a lăsat pe mulți fără replică: "M-am lămurit"
Redactia.ro
Gata! Andreea Popescu e ISTORIE!! Rares Cojoc si-a prezentat noua iubita pe retelele de socializare :O DA, CHIAR EA E!! Nimeni nu se astepta sa...
Gata! Andreea Popescu e ISTORIE!! Rares Cojoc si-a prezentat noua iubita pe retelele de socializare :O DA, CHIAR EA E!! Nimeni nu se astepta sa...
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
Primele cuvinte ale mamei lui Rares Cojoc dupa divortul de Andreea Popescu. Ce i-a comentat public fostei nurori
Primele cuvinte ale mamei lui Rares Cojoc dupa divortul de Andreea Popescu. Ce i-a comentat public fostei nurori
Doliu în familia lui Miraj Tzunami! Fiica artistului și-a luat rămas-bun printr-un mesaj dureros
Doliu în familia lui Miraj Tzunami! Fiica artistului și-a luat rămas-bun printr-un mesaj dureros
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Horoscop 28 iulie 2026. O zi cu tensiuni și decizii importante pentru toate zodiile
Horoscop 28 iulie 2026. O zi cu tensiuni și decizii importante pentru toate zodiile
Gina Pistol a vorbit despre boala de care suferă. Ce este tiroidita Hashimoto și care sunt simptomele
Gina Pistol a vorbit despre boala de care suferă. Ce este tiroidita Hashimoto și care sunt simptomele
Cele 5 zodii care pot da lovitura până la finalul verii. Oportunități neașteptate după o perioadă dificilă
Cele 5 zodii care pot da lovitura până la finalul verii. Oportunități neașteptate după o perioadă dificilă
Dacă prezentați aceste semne de aritmie, acest tratament trebuie oprit definitiv
Dacă prezentați aceste semne de aritmie, acest tratament trebuie oprit definitiv
TV Mania
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
De necrezut ce refuză să mai mănânce Andreea Esca! Regula strictă care o ajută să se mențină în formă după ce a slăbit 9 kilograme
De necrezut ce refuză să mai mănânce Andreea Esca! Regula strictă care o ajută să se mențină în formă după ce a slăbit 9 kilograme
Locuiesc într-o vilă ca în filme, dar stai să vezi ce au în curte! Detaliul neașteptat din proprietatea Andrei și a lui Cătălin Măruță
Locuiesc într-o vilă ca în filme, dar stai să vezi ce au în curte! Detaliul neașteptat din proprietatea Andrei și a lui Cătălin Măruță
A fost căsătorită cu Cabral, dar puțini mai știu cu ce se ocupă astăzi! Arată incredibil la 56 de ani, iar felul în care își menține silueta i-a uimit pe toți
A fost căsătorită cu Cabral, dar puțini mai știu cu ce se ocupă astăzi! Arată incredibil la 56 de ani, iar felul în care își menține silueta i-a uimit pe toți
CSID.ro
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
Heidi Klum, topless pe plajă, la 53 de ani! Apariția incendiară care a tăiat răsuflarea fanilor
Heidi Klum, topless pe plajă, la 53 de ani! Apariția incendiară care a tăiat răsuflarea fanilor
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără ezitare cu ce se ocupă: Tot ce se întâmplă acolo e wow
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără ezitare cu ce se ocupă: Tot ce se întâmplă acolo e wow
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: &quot;Mi-ar plăcea să vă spun că l-am văzut într-un aeroport sau că ne-am ciocnit unul de altul, dar nu!&quot;
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: &quot;Mi-ar plăcea să vă spun că l-am văzut într-un aeroport sau că ne-am ciocnit unul de altul, dar nu!&quot;
Libertatea
O autoare din România a scris o carte pentru copii inspirată de soțul ei, jucător de tenis în scaun rulant: „Dizabilitatea nu este un capăt de linie”
O autoare din România a scris o carte pentru copii inspirată de soțul ei, jucător de tenis în scaun rulant: „Dizabilitatea nu este un capăt de linie”
De ce furtunile nu rezolvă seceta: un meteorolog spune că doar ploaia mocănească mai poate regla pământul uscat din Europa
De ce furtunile nu rezolvă seceta: un meteorolog spune că doar ploaia mocănească mai poate regla pământul uscat din Europa
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 25 – 31 iulie 2026. Luna Plină în Vărsător
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 25 – 31 iulie 2026. Luna Plină în Vărsător
O profesoară care a fost în concediu medical 17 ani a primit salariul întreg în fiecare lună și a beneficiat și de măriri, în Germania
O profesoară care a fost în concediu medical 17 ani a primit salariul întreg în fiecare lună și a beneficiat și de măriri, în Germania
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton