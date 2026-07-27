Olga Verbițchi s-a căsătorit religios. Artista și Vladimir Cebotaru au avut o nuntă ca-n povești / Galerie foto

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Olga Verbițchi și-a unit destinele cu alesul inimii sale, Vladimir, în cadrul unei ceremonii religioase emoționante ce a avut loc duminică, 26 iulie, în Republica Moldova. Cântăreața a strălucit într-o rochie elegantă, la o nuntă ca-n povești.
Olga Verbițchi, câștigătoarea sezonului 2 „X Factor”, a trăit pe 26 iulie una dintre cele mai importante zile din viața sa: nunta. Artista și partenerul său, Vladimir, și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii religioase emoționante, organizate în Republica Moldova, urmată de o petrecere fastuoasă.
Povestea de dragoste care a învins toate obstacolele
Povestea de iubire a cuplului nu a fost lipsită de provocări, după cum a povestit chiar Olga Verbițchi după cununia religioasă care a avut loc în urmă cu câteva luni.
„De astăzi – noi. Te-am iubit la primul cuvânt. La primul contact vizual. La prima atingere. La prima îmbrățișare. Am fost aici pentru tine și tu pentru mine de la început. Au încercat să ne despartă cei care nu au crezut în noi, și am devenit mai puternici. Furtuna ne-a completat“, a spus atunci artista din Republica Moldova.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus imagini de la nunta Olgăi Verbițchi