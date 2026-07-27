Olga Verbițchi s-a căsătorit religios. Artista și Vladimir Cebotaru au avut o nuntă ca-n povești / Galerie foto

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Olga Verbițchi și-a unit destinele cu alesul inimii sale, Vladimir, în cadrul unei ceremonii religioase emoționante ce a avut loc duminică, 26 iulie, în Republica Moldova. Cântăreața a strălucit într-o rochie elegantă, la o nuntă ca-n povești.

Olga Verbițchi s-a căsătorit religios

Olga Verbițchi, câștigătoarea sezonului 2 „X Factor”, a trăit pe 26 iulie una dintre cele mai importante zile din viața sa: nunta. Artista și partenerul său, Vladimir, și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii religioase emoționante, organizate în Republica Moldova, urmată de o petrecere fastuoasă.

Artista și Vladimir Cebotaru au spus „da” în fața lui Dumnezeu într-o biserică încărcată de istorie și emoție.

Cuplul, care și-a oficializat relația în luna februarie a acestui an printr-o cununie civilă, a ales să celebreze iubirea lor în prezența familiei și prietenilor apropiați.

Citește și: Iustina Loghin a devenit mamă pentru a doua oară. Fosta concurentă de la „Insula iubirii” a născut un băiețel

Citește și: Ioana Ginghină, mesaj tăios pentru admiratori: „Nu postez poze în costum de baie ca să îmi găsesc iubit. Nici amant”

Cum a arătat rochia de mireasă a artistei

Olga Verbițchi a radiat în ziua cea mare, alegând o rochie de mireasă mulată, cu un corset delicat și detalii din dantelă, care i-au pus perfect în evidență silueta.

Look-ul a fost completat de un voal lung, ce i-a oferit un plus de eleganță, și o coafură sofisticată, cu părul prins într-un coc rafinat.

Decorul și atmosfera de la petrecere au fost demne de un eveniment de lux, fiecare detaliu fiind atent planificat.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a fost dansul mirilor. Olga Verbițchi a pregătit o surpriză specială pentru acest moment: melodia „Pentru un om ca mine”, interpretată chiar de ea.

Alegerea a fost una plină de semnificație, iar invitații au fost vizibil impresionați de gestul romantic al artistei.

Citește și: Alice Peneacă și Dragoș Caliminte s-au cununat religios. Actrița a strălucit în două rochii de mireasă

Citește și: Ruby a dezvăluit cine este omul fără de care nu-și poate imagina viața: „A fost și va rămâne stâlpul meu” / Exclusiv

Povestea de dragoste care a învins toate obstacolele

Povestea de iubire a cuplului nu a fost lipsită de provocări, după cum a povestit chiar Olga Verbițchi după cununia religioasă care a avut loc în urmă cu câteva luni.

„De astăzi – noi. Te-am iubit la primul cuvânt. La primul contact vizual. La prima atingere. La prima îmbrățișare. Am fost aici pentru tine și tu pentru mine de la început. Au încercat să ne despartă cei care nu au crezut în noi, și am devenit mai puternici. Furtuna ne-a completat“, a spus atunci artista din Republica Moldova.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus imagini de la nunta Olgăi Verbițchi

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News