Iustina Loghin a devenit mamă pentru a doua oară. Fosta concurentă de la „Insula iubirii” a născut un băiețel

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Iustina Loghin a devenit mamă pentru a doua oară duminică, 26 iulie, când a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Vestea a fost împărtășită pe rețelele sociale, unde fosta concurentă de la „Insula iubirii” și soțul ei, Cornel Luchian, au postat imagini emoționante în care apar alături de micuțul Milan, dar și de fiica lor, Ivana.

Iustina Loghin a devenit mamă pentru a doua oară

Iustina Loghin și Cornel Luchian au devenit pentru a doua oară părinți odată cu venirea pe lume a fiului lor, Milan.

„26.07.2026. De astăzi, lumea noastră are un nou nume: Milan. Bine ai venit, minunea noastră”, a scris fosta concurentă pe Instagram, unde a distribuit și primele imagini cu nou-născutul.

Mesajele de susținere și iubire nu au întârziat să apară. Cristina Rotaru i-a scris: „Heeeei, vă iubesc”, iar Maria Avram a transmis: „Felicitări frumoșilor! Să vă facă cei mai fericiți părinți”.

Francesca Sarao a adăugat cu entuziasm: „Hai cu botezuuuuul! Felicitări dragilor. Vă pupăm tare”.

Printre cele mai emoționante cuvinte s-au numărat cele ale Simonei: „Felicitări, mămică! Ești o eroină, să vă aducă doar fericire Milan. Love youuuu”.

Nașterea micuțului Milan vine la scurt timp după ce Iustina Loghin și Cornel Luchian au sărbătorit 2 ani de căsnicie.

„2 ani de căsătorie, cu zâmbete, împliniri și amintiri de neuitat. Mereu noi, doi nebuni care se iubesc enorm”, a scris Iustina pe social media într-un mesaj plin de recunoștință.

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Ce a simțit fosta concurentă de la „Insula iubirii” când și-a văzut fiul

La scurt timp după ce a devenit mamă pentru a doua oară, Iustina Loghin a vorbit deschis despre ce a însemnat pentru ea să își țină în brațe fiul nou-născut.

„Când am născut-o pe Ivana, am spus că nu cred că voi mai putea iubi vreodată pe cineva atât de mult. După câteva luni, mi-am schimbat părerea. Iar acum pot confirma: când l-am văzut pentru prima dată pe Milan, am simțit exact ceea ce am simțit și cu Ivana. O iubire nemărginită și sentimentul că este copilul meu dintotdeauna”, a scris aceasta în mediul online.

În această zi specială, Iustina Loghin a fost susținută de soțul ei, dar și de fiica lor, care au fost nerăbdători să cunoască noul membru al familiei.

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Iustina Loghin a avut dureri puternice după naștere

Deși micuțul a venit pe lume sănătos, Iustina Loghina s-a confruntat cu o situație neplăcută după naștere. Fosta concurentă de la „Insula iubirii” a avut dureri atât de puternice, că nici calmantele nu au putut-o ajuta.

„Am plecat cu o energie foarte pozitivă spre spital. Totul a decurs minunat până am ieșit din sala de operație și am ajuns la terapie. Primele două ore durerea a fost atât de puternică, încât niciun calmant nu își făcea efectul. Stăteam și mă întrebam dacă așa va fi mereu. După ce am ajuns în rezervă și mi-am văzut soțul, care mă așteptase ore bune, și pe Milan, am uitat de tot!”, a povestit aceasta.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus primele imagini cu Milan, fiul Iustinei Loghin și al lui Cornel Luchian

Sursă foto: Instagram

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