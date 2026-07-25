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Ruby a dezvăluit cine este omul fără de care nu-și poate imagina viața: „A fost și va rămâne stâlpul meu” / Exclusiv

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La Unica Urban Party 2026, Ruby a vorbit cu sinceritate despre amintirile care îi sunt cele mai dragi, oamenii care i-au marcat viața și lucrurile simple care o fac fericită. Artista a mărturisit că și-ar dori să trăiască „doar vara”, iar dacă ar putea da timpul înapoi, ar retrăi fără ezitare toate verile copilăriei petrecute în Medgidia.

Ruby a dezvăluit cine este omul fără de care nu-și poate imagina viața

În interviul pentru Unica.ro, Ruby a dezvăluit că bunica ei rămâne cel mai important sprijin din viața sa, a explicat cum reușește să treacă peste momentele dificile și a vorbit despre pasiunea pentru muzică, concertele în aer liber și chiar despre noua ei „obsesie”: un porumbel pe care l-a salvat și de care are acum grijă ca de un membru al familiei.

Tematica Unica Urban Party 2026 este nostalgia cu parfum de România. Este vreo expresie românească pe care o spui des sau care îți place foarte mult?

Am vorbe de-astea de la mamaia, bătrânești: „Ce semeni, aia culegi”, „Bine faci, bine găsești”. Și, nu știu, de-alea care nu se spun la televizor. (râde) De-alea mai nostalgice.

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Dacă ai putea retrăi o vară din viața ta, ce vară ai vrea să fie?

O, Doamne! Eu aș vrea să trăiesc o vară în permanență. Vreau să trăiesc doar vara, pentru că este anotimpul meu preferat și pentru că vara se întâmplă cele mai frumoase lucruri, cele mai vesele și cele mai… așa. Dar nu știu, mai devreme vorbeam și ziceam că mi-aș retrăi oricând copilăria, pentru că a fost foarte frumos. Am știut să mă distrez, m-am jucat, m-aș juca și acum, dar adulții ăștia plictisitori nu vor să se joace cu copilul din mine. Și da, cred că mi-aș retrăi toate verile copilăriei din Medgidia, când alergam toate străzile și umpleam bătătura de copii.

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Ai spus că se întâmplă lucruri faine vara. Ce se întâmplă fain în viața ta în această perioadă?

Păi, în primul rând, vremea este frumoasă. Eu sunt meteosensibilă. Dacă e urât afară, e urât și cu mine. Câteodată mă gândesc că e urât afară pentru că e urât cu mine. (râde) Vara este toată lumea mai relaxată, mai zâmbitoare, mai fericită, mai pe afară. Și cel mai mult îmi plac concertele vara, pentru că sunt în aer liber și pentru că acolo simt bucuria cea mai mare. Și vara este cea mai frumoasă, cel mai frumos anotimp.

Ai vreo vacanță planificată?

Nu. Eu nu planific lucrurile în general. Îmi planific viața profesională, dar nici acolo nu reușesc de fiecare dată să mă țin de plan. Fericirea mea e pe scenă.

E vreo persoană acum în viața ta pe care o consideri stâlpul tău?

Mamaia a fost și va fi și va rămâne stâlpul meu. Sper să ajungă să fie un stâlp vechi de peste 100 de ani. Asta este dorința mea.

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Cum trece peste momentele grele

Pentru cineva care trece printr-o perioadă dificilă în acest moment, poți să vorbești despre un moment dificil din viața ta care te-a făcut omul de astăzi?

Am trecut și eu prin momente dificile. Nu-mi place să mă plâng cu problemele mele altora, nu-mi place să las garda jos în general. Trec, bineînțeles, prin lucruri, dar încerc să trec prin ele cât mai singură. Nu vreau să depind de nimeni, mai ales în perioade din astea. Știu că, peste ceva timp, o să râd de mine și de cine eram în perioada aia nasoală și asta vreau să le spun și celor care trec acum prin momente grele, pentru că momente grele vin negreșit în viața noastră. Nu are cum să meargă lucrurile doar în sus. Viața merge în valuri. Să ne amintim de fiecare dată că, atunci când am depășit o problemă, la ceva timp după ce s-a sfârșit, am și uitat de ea. Și haideți să luăm și viața, și problemele mai puțin în serios.

Arăți foarte bine. Spune-ne cum te menții în formă.

Merg la sală, o dată, de două ori pe săptămână. Și… cam atât. Mănânc ce vreau, când vreau. Mă rog, ziua nu mănânc deloc, mănânc doar noaptea. Cina este masa mea preferată. Și nu fac nimic special.

Și care este obsesia ta în acest moment? Un film, un serial, o melodie, ceva de mâncare, orice?

Muzica este obsesia mea mereu. Kanye West este obsesia mea. Bruno Mars. Mâncarea bună. Porumbelul meu este obsesia zilelor mele. Îl am de câteva săptămâni. Era avariat, avea gușa spartă, l-am dus la doctor, l-am reparat și acum e puiul meu și am grijă de el și e foarte drăguț. În general sunt obsesivă cu lucrurile, cu oamenii, atunci când îmi place ceva, îmi place!

Foto: Captură video

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