Andreea Marin, ipostază rară. Vedeta se antrenează acasă și arată spectaculos la 51 de ani 

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Andreea Marin reușește să își mențină aceeași siluetă impecabilă și la cei 51 de ani. Prezentatoarea Tv a reușit să scape de câteva kilograme, iar acum le-a arătat fanilor cum se antrenează acasă. Ea a apărut fără pic de machiaj, într-o ținută sport, uimindu-și fanii.

Andreea Marin, ipostază rară. Cum se antrenează acasă

Andreea Marin reușește să își mențină silueta prin alimentație, dar și făcând sport des. Pe rețelele sociale, vedeta le-a arătat urmăritorilor că face pilates frecvent.

Ea s-a postat într-un echipament sportiv format din colanți și bustieră. Și-a început antrenamentul cu câteva exerciții de încălzire, a alergat apoi pe bandă și a continuat cu exerciții de pilates.

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Vedeta a vorbit despre cât de important este s ai un stil de viață sănătos și că sportul este felul ei de a avea grijă de propriul corp.

„Nu le mai privesc acum cu amărăciune, ci m-au întărit toate aceste povești de viață. Eu cred că fiecare om are și dezamăgiri, și sentimentul că e trădat câteodată, când crede prea mult în oameni și poate că nu e răsplătit nici măcar cu recunoștință. Nu mă mai simt demult copleșită despre ceea ce se scrie despre mine. Sunt foarte puternică din punctul ăsta de vedere.

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Dacă observați, în timp, și presa de scandal a căpătat un fel de admirație pentru mine, pentru că sunt un om tare. M-am distanțat de aceste povești, pentru că eu știu bine cine sunt, știu bine de ce sunt în stare, știu bine onestitatea care mă caracterizează, integritatea, și atunci dacă eu știu cine sunt, dacă oamenii cărora le pasă cu adevărat știu cum să mă judece, după faptele mele, și nu după povești inventate de alții, nu am de ce să îmi mai fac probleme.”, a declarat Andreea Marin la Xtra Night Show cu ceva vreme în urmă.

Cum a slăbit vedeta

În urmă cu un an, Andreea Marin a reușit să slăbească 20 de kilograme.

„În cazul meu, a slăbi a fost o necesitate indicată de medici, nu o dorință de a întineri sau de a fi trasă prin inel. Azi am cu 20 kg mai puțin decât acum mai bine de un an și jumătate, chiar doi, am slăbit în timp, ușor-ușor, nu mai mult de un kilogram și jumătate pe lună, doar startul pe care eu l-am numit «deblocarea» a însemnat, în prima lună de dietă și detoxificare, o slăbire mai rapidă (cam 5 kg, aveam și de unde).

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