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Mel C (52 ani), cunoscută ca Sporty Spice, s-a căsătorit în weekend cu Chris Dingwall într-o ceremonie emoționantă în Cumbria. Aceasta a făcut primele dezvăluiri despre nunta secretă, dar și despre cererea în căsătorie din Mallorca, unde Chris a transformat o cameră de hotel într-un paradis romantic.
Mel C, cunoscută drept Sporty Spice, a spus „DA” într-o poveste de dragoste ce inspiră femeile din întreaga lume. Într-un interviu emoționant pentru Vogue, cântăreața a povestit despre nunta sa recentă cu Chris Dingwall, dezvăluind detalii despre cererea în căsătorie care a avut loc într-o cameră plină de lumânări.
Ceremonia a avut loc într-un peisaj idilic din Cumbria, în prezența colegelor sale de trupă, Emma Bunton, Mel B și Geri Horner, marea absentă fiind Victoria Beckham.
Mel C a povestit că logodna lor a avut loc în iulie 2025, în timpul unei vacanțe romantice în Mallorca. După o cină elegantă, cuplul s-a întors în apartamentul lor de hotel, unde o surpriză magică o aștepta.
Mel C și Chris Dingwall au avut două ceremonii de nuntă
Interesant este că nunta din Cumbria a fost de fapt a doua ceremonie a cuplului. Înainte de aceasta, Mel C și Chris au avut o ceremonie legală în Australia, țara natală a mirelui. Prietena și colega sa din Spice Girls, Victoria Beckham, a jucat un rol crucial în ambele evenimente, creând rochiile de mireasă.
„Mel mi-a spus cu două zile înainte de plecarea în Australia că se căsătorește. Avea deja o rochie din colecția mea, dar nu i se potrivea perfect, așa că i-am oferit una din garderoba mea personală”, a povestit Victoria Beckham pentru Vogue.
Mel C este ultima dintre Spice Girls care a ajuns la altar. Geri Horner s-a căsătorit în 2015, Emma Bunton în 2021, iar Mel B și-a unit destinul cu Rory McPhee în 2025. Victoria Beckham, desigur, a fost prima, în 1999, alături de David Beckham.
De-a lungul vieții sale, Mel C a avut relații de lungă durată, inclusiv cu Thomas Starr, tatăl fiicei sale, și fostul manager Joe Marshall, însă niciuna nu a dus la căsătorie până acum.
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