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Mel C (52 ani), cunoscută ca Sporty Spice, s-a căsătorit în weekend cu Chris Dingwall într-o ceremonie emoționantă în Cumbria. Aceasta a făcut primele dezvăluiri despre nunta secretă, dar și despre cererea în căsătorie din Mallorca, unde Chris a transformat o cameră de hotel într-un paradis romantic.

Mel C s-a căsătorit în secret cu Chris Dingwall

Mel C, cunoscută drept Sporty Spice, a spus „DA” într-o poveste de dragoste ce inspiră femeile din întreaga lume. Într-un interviu emoționant pentru Vogue, cântăreața a povestit despre nunta sa recentă cu Chris Dingwall, dezvăluind detalii despre cererea în căsătorie care a avut loc într-o cameră plină de lumânări.

Ceremonia a avut loc într-un peisaj idilic din Cumbria, în prezența colegelor sale de trupă, Emma Bunton, Mel B și Geri Horner, marea absentă fiind Victoria Beckham.

Mel C a povestit că logodna lor a avut loc în iulie 2025, în timpul unei vacanțe romantice în Mallorca. După o cină elegantă, cuplul s-a întors în apartamentul lor de hotel, unde o surpriză magică o aștepta.

„Eram puțin amețiți și foarte sătui, dar când am intrat în cameră și am văzut toate acele lumânări, am fost uimită”, a mărturisit Mel.

„Era atât de frumos, doar noi doi. Nu-mi venea să cred, iar el nu înțelegea de ce eram surprinsă”, a mai spus artista.

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Artista nu credea că se va mărita vreodată

Cântăreața a recunoscut că nu se aștepta să se căsătorească vreodată.

„Nu am fost niciodată genul de fată care visa la rochia de mireasă. Cariera a fost mereu prioritatea mea”, a spus Mel C.

„Ajunsesem într-un punct al vieții în care nu credeam că mariajul va face parte din povestea mea”, a mai zis Sporty Spice.

Totuși, întâlnirea cu Chris Dingwall i-a schimbat perspectiva. Mel C l-a descris ca fiind „o prezență liniștitoare” și „o completare minunată” în viața ei și a fiicei sale de 17 ani, Scarlett.

„Suntem o echipă puternică, doar noi două. Oricine venea în lumea noastră trebuia să se potrivească perfect, iar el a reușit asta. Avem o dinamică frumoasă”, a adăugat ea.

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Mel C și Chris Dingwall au avut două ceremonii de nuntă

Interesant este că nunta din Cumbria a fost de fapt a doua ceremonie a cuplului. Înainte de aceasta, Mel C și Chris au avut o ceremonie legală în Australia, țara natală a mirelui. Prietena și colega sa din Spice Girls, Victoria Beckham, a jucat un rol crucial în ambele evenimente, creând rochiile de mireasă.

„Mel mi-a spus cu două zile înainte de plecarea în Australia că se căsătorește. Avea deja o rochie din colecția mea, dar nu i se potrivea perfect, așa că i-am oferit una din garderoba mea personală”, a povestit Victoria Beckham pentru Vogue.

Mel C este ultima dintre Spice Girls care a ajuns la altar. Geri Horner s-a căsătorit în 2015, Emma Bunton în 2021, iar Mel B și-a unit destinul cu Rory McPhee în 2025. Victoria Beckham, desigur, a fost prima, în 1999, alături de David Beckham.

De-a lungul vieții sale, Mel C a avut relații de lungă durată, inclusiv cu Thomas Starr, tatăl fiicei sale, și fostul manager Joe Marshall, însă niciuna nu a dus la căsătorie până acum.

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Sursă foto: Getty, Instagram (Andrew Timms)

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