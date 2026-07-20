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Fedez (36 ani) și partenera lui, Giulia Honegger (23 ani), au devenit părinții unui băiețel pe 16 iulie. Rapperul mai are doi copii din fosta căsnicie cu Chiara Ferragni, de care a divorțat după ce i-a fost infidel mai mulți ani.â

Fedez a devenit tată pentru a treia oară după divorțul de Chiara Ferragni

Fedez, fostul soț al Chiarei Ferragni, a devenit tată pentru a treia oară. Pe 16 iulie, rapperul italian și partenera sa, Giulia Honegger, designer și antreprenoare, au devenit părinții unui băiețel, Edoardo Lupo.

Primele imagini cu bebelușul au fost publicate de Fedez pe Instagram, direct din spital, într-un carusel emoționant de fotografii. Postarea a fost însoțită de un mesaj plin de emoție: „O bucurie atât de mare”. În câteva ore, imaginile au strâns mii de reacții și mesaje de felicitări din partea fanilor săi din întreaga lume.

Fedez mai are doi copii, un fiu, Leon, născut în 2018, și o fiică, Vittoria, născută în 2021, din fosta căsnicie cu Chiara Ferragni. Pentru Honegger, acesta este primul copil. Leo și Vittoria au făcut desene pentru frățiorul mai mic, pe care rapperul le-a fotografiat în spital.

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De ce au divorțat Fedez și Chiara Ferragni

Federico Leonardo Lucia, cunoscut drept Fedez, a debutat ca rapper, dar a jonglat și cu televiziunea, online-ul și antreprenoriatul. Pe micile ecrane, Fedez s-a remarcat în rolul de jurat la X Factor Italia, dar și în reality show-ul „The Ferragnez”, disponibil pe Prime Video, care s-a concentrat pe relația lui cu influencerița Chiara Ferragni.

Viața sentimentală a lui Fedez a fost marcată de controverse. Rapperul și Ferragni au format unul dintre cele mai influente cupluri din Italia. Pe parcursul relației lor, cei doi au fost implicați în mai multe controverse legate de inițiative caritabile mincinoase și de apariții online controversate. Mariajul lor s-a sfârșit în 2024, din cauza infidelității artistului. Rapperul a avut vreme de mai mulți ani o relație în paralel cu Angelica Montini, o stilistă din Italia.

„Nu am spus nimic public nici măcar atunci când, cu câteva zile înainte de Crăciunul din 2024, Federico m-a sunat (pe deplin conștient că vorbea cu mine la telefon) și a recunoscut pentru prima dată relația cu această amantă, care dura din 2017, spunându-mi, de asemenea, că s-a gândit să nu se căsătorească cu mine cu câteva zile înainte de nuntă, dar apoi nu a știut cum să dea înapoi public. Am înțeles că ceea ce am trăit a fost o batjocură totală, dar am suferit în tăcere, înconjurată doar de prezența celor care mă iubesc cu adevărat, dorindu-mi dragoste adevărată de ambele părți în viitor”, a declarat Chiara Ferragni.

Foto: Instagram; Profimediaimages.ro

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