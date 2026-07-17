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Maggie Grace din „Lost” a divorțat în secret de soțul ei, Brent Bushnell, după șapte ani de căsnicie.

Maggie Grace din „Lost” și „Taken” și soțul ei, Brent Bushnell, au divorțat în secret

Maggie Grace, cunoscută pentru rolurile sale memorabile din serialul „Lost” și franciza „Taken”, a trecut printr-un moment de cotitură în viața personală. După șapte ani de căsnicie cu Brent Bushnell, actrița a decis să pună punct mariajului, divorțul lor fiind finalizat în august 2025, conform People și Page Six.

Deși nu a făcut niciun anunț oficial, documentele instanței arată că Maggie Grace a depus cererea de divorț în mai 2025, invocând motive de „iremediabilă destrămare a căsniciei”. Cei doi parteneri locuiau deja separat de la 1 octombrie 2024, dată care a fost stabilită ca fiind cea oficială a despărțirii. În plus, actrița a solicitat revenirea la numele său, Margaret Grace Ives.

Din mariajul lor au rezultat doi copii: un fiu, născut în 2020, și o fiică, Fiona, născută în 2023. Maggie a primit custodia principală a ambilor copii, în timp ce Brent Bushnell va avea dreptul de a petrece weekendurile cu fiul lor. În cazul fetiței, custodia de weekend va fi acordată tatălui după ce aceasta va împlini trei ani și jumătate. Fostul cuplu a căzut de acord și asupra împărțirii vacanțelor și a altor responsabilități parentale.

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O poveste de dragoste discretă

Povestea de dragoste dintre Maggie Grace și Brent Bushnell, fondatorul companiei de divertisment Two Bit Circus, a fost una discretă, dar plină de momente de poveste. În februarie 2017, actrița și-a anunțat logodna printr-o fotografie romantică publicată pe rețelele sociale, însoțită de un citat emoționant: „Cele mai puternice și mai dulci cântece rămân de cântat (Whitman)”.

Câteva luni mai târziu, în mai 2017, cei doi și-au unit destinele într-o ceremonie intimă, organizată în aer liber, în pitorescul Ojai, California. Maggie a strălucit într-o rochie de mireasă clasică, accesorizată cu bijuterii vintage. Bijutierul Neil Lane a descris astfel piesele alese: „Alegerea cerceilor ei de mireasă a fost inspirată de voalul ei edwardian de dantelă. Sunt vintage, cu spirale delicate de diamante circulare încrustate în platină. Pieptenii ei de păr din perle și diamante sunt, de asemenea, din epoca edwardiană”.

Înainte de relația cu Brent Bushnell, Maggie Grace a fost logodită cu regizorul Matthew Cooke, de care s-a despărțit în 2016. În ciuda provocărilor personale, actrița a continuat să-și construiască o carieră solidă la Hollywood. Publicul a putut-o urmări recent în serialul „Suits LA” și în filme precum „O Horizon”, „Blackwater Lane” și „The Secret Art of Human Flight”.

Foto: Instagram; Profimediaimages.ro

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