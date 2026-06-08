Simona Trașcă și Marian Buzilă s-au căsătorit religios. Mara Bănică și Adriana Bahmuțeanu, apariții de neuitat la nunta fostei asistente tv

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Simona Trașcă și Marian Buzilă s-au căsătorit religios în acest weekend, aceștia sărbătorind alături de mai multe vedete. Nașă le-a fost Mara Bănică, iar Adriana Bahmuțeanu și Oana Roman au fost prezențe notabile ale evenimentului.

Simona Trașcă și Marian Buzilă s-au căsătorit religios

Simona Trașcă și Marian Buzilă s-au căsătorit religios în acest weekend, nunta fiind una de neuitat pentru cei doi miri și invitații lor. Nași le-au fost Mara Bănică și partenerul acesteia, iar Oana Roman, Sânziana Buruiană, Viorica de la Clejani și Sonia Trifan s-au numărat printre invitați.

Buchetul miresei a fost construit din mai mulți trandafiri, albi și roz, fără vreo altă floare adăugată întrucât mireasa este alergică la alte plante.

Fosta asistentă tv a optat pentru o rochie de mireasă relativ simplă, punând foarte mare accent pe voalul din dantelă, lung, în timp ce soțul ei a purtat o pereche de pantaloni negri, o cămașă albă și un sacou alb cu negru, la care a atașat un papion de culoare neagră.

Evenimentul religios s-a desfășurat la biserica Sfântul Gheorghe Nou, un loc cu o semnificație aparte pentru Mara și soțul său: „Ieri pe seară, la biserica noastră de suflet, Sfântul Gheorghe Nou, i-am cununat pe Simona și Marian. Am dorit discreție totală și am avut-o! Iubim această biserică mult, aici ne-am cununat și noi, aici ne-am botezat copiii, aici a fost slujit drumul tatei spre cer… Astă-seară petrecem!”, a scris jurnalista pe rețelele de socializare.

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Cum s-a îmbrăcat nașa Mara Bănică

Mara Bănică a strălucit la nunta Simonei Trașcă și a lui Marian Buzilă. În calitate de nași ai cuplului, jurnalista și soțul său au atras toate privirile, aceasta reușind să impresioneze printr-o apariție plină de eleganță și rafinament.

Pentru această ocazie unică, Mara a optat pentru o rochie lungă, turcoaz, croită în stil sirenă, care i-a pus în evidență silueta impecabilă. Vedeta a reușit să slăbească vizibil în ultima perioadă, iar rochia aleasă i-a subliniat silueta impecabilă.

Jurnalista a completat look-ul cu un coc lejer, din care câteva șuvițe rebele au fost lăsate să-i încadreze chipul, și un machiaj minimalist, dar sofisticat.

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Cu ce preparate s-au delectat invitații Simonei Trașcă

Pe lângă ținutele spectaculoase, meniul ales pentru nuntă a fost la fel de impresionant. Invitații au fost răsfățați cu preparate sofisticate, precum mozzarella caprese acompaniată de salată de rucola, bruschete cu salată de ton și frigărui cu cașcaval și salam italienesc. Felurile principale au inclus file de Dorada cu orez basmati și ceafă de porc slow-cooked, toate acompaniate de garnituri creative.

Atmosfera a fost completată de muzică live, cu Elis Armeanca și Răzvan de la Pitești întreținand petrecerea.

Nunta Simonei Trașcă nu a fost doar despre mâncare și ținute superbe, ci și despre oameni. Printre invitați s-au numărat nume sonore din showbiz, precum Viorica și Ioniță de la Clejani, Oana Roman și Sânziana Buruiană. Aceștia au contribuit la o atmosferă vibrantă, plină de energie și bucurie.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini de la nunta Simonei Trașcă și a lui Marian Buzilă

Sursă foto: Instagram, Facebook

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