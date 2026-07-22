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Mire bătut la propria nuntă, în Lungulețu. Ajuns la Poliție, bărbatul a fost lovit din nou de interlopii chemați de șeful de post

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Un mire din Lungulețu a fost agresat la propria nuntă, iar când a mers să reclame la poliție, a fost atacat din nou de interlopii care au fost chemați de șeful de post. Incidentul este investigat de IPJ Dâmbovița.

Mire, bătut la propria nuntă

Un eveniment incredibil a șocat recent comunitatea din Lungulețu, unde un mire a fost agresat la propria nuntă și, ulterior, chiar și în fața secției de poliție. Situația revoltătoare a scos la iveală acuzații grave la adresa unui șef de post, aducând în atenția publicului problema abuzurilor din cadrul structurilor de forță.

Totul a început în ziua care ar fi trebuit să fie cea mai frumoasă din viața unui cuplu. Mirele, atacat în timpul propriei nunți, a decis să meargă la secția de poliție din Lungulețu pentru a depune plângere împotriva agresorilor. Însă, odată ajuns acolo, a avut parte de o surpriză șocantă. La vederea unei sticle de alcool pe biroul șefului de post, socrul mirelui a considerat situația suspectă și a apelat numărul de urgență 112 pentru a semnala incidentul.

„Socrul meu, când a văzut sticla de votcă pe masă, a zis: «Stai așa, că sun la 112, vreau să se ia o măsură». Da, era pe masă, în postul de poliție. A sunat la 112 (…). Când ne-am dus acolo, șeful de post era închis în postul de poliție”, a povestit mirele citat de Antena 3 CNN.

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Scene violente în fața secției de poliție

Situația a degenerat rapid. Se pare că șeful de post, deranjat de sesizare, a chemat câțiva cunoscuți în încercarea de a evita testarea cu etilotestul. Potrivit martorilor, acești indivizi au recurs la violență, atacând fizic mirele și pe cei care îl însoțeau.

„La un moment dat, au venit cei care ne-au și bătut. Au spus: «Lăsați-l pe șeful de poliție să plece». (…) Când au venit ei, ne-au luat la bătaie, mi-au dat un pumn în tâmplă, am căzut la pământ, mi-au dat cu picioarele, soacră-mea s-a băgat, iar când m-am ridicat, el era în mașina băieților acestora”, a relatat mirele.

Martorii au reușit să surprindă pe imagini momentul în care șeful de post era în mașina agresorilor. În fundal, se aud replici acuzatoare precum: „Lasă să-ți pună fiola! Ești beat! Uite-l! Uite-i fața! Ești beat, ești mort”.

Conform celor prezenți, polițistul a încercat să părăsească secția cu ajutorul unei alte persoane, însă a fost oprit de cei de față.

„I-am spus acestuia că n-are cum să-l ia, că îl rugăm frumos, nu vrem să ne certăm cu nimeni, doar să-l țină până vine poliția”, a explicat unul dintre martori.

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Reacția autorităților

Cazul a atras atenția Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, care a declanșat o anchetă disciplinară.

„La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, prin structura de control intern, în urma verificărilor efectuate, a fost declanșată cercetarea prealabilă, în vederea stabilirii existenței unor abateri disciplinare”, a declarat un purtător de cuvânt al instituției.

Oficialii susțin că polițistul nu se afla în timpul serviciului în momentul incidentului, ci venise la secție pentru o audiere.

Între timp, pe numele agresorilor a fost deschis un dosar penal pentru loviri și distrugere. Victimele au fost transportate de urgență la spital pentru îngrijiri medicale, iar ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele și responsabilitățile tuturor celor implicați.

Sursă foto: Captură video Antena 3 CNN

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