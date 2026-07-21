Tinere racolate de un cult religios în centrul Bucureștiului și chemate la ritualuri nocturne: „M-au pus să mă botez în dușul lor”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mai multe tinere au fost abordate pe stradă, în centrul Bucureștiului, de un nou cult religios: Dumnezeu Mama. Fetele au povestit în mediul online cum li se cerea să meargă la „biserica” lor pentru a fi botezate, la 3 dimineața. Chiar și fiul unui celebru astrolog a fost abordat pentru a intra în această sectă religioasă.

Tinere racolate pe stradă de un cult religios

Panica s-a răspândit rapid în București, după ce numeroase mărturii despre o grupare religioasă controversată, cunoscută sub numele de „Dumnezeu Mama”, au început să circule pe rețelele de socializare. Tinerele sunt invitate la ore neobișnuite la presupuse ritualuri, iar poveștile lor ridică semne de întrebare cu privire la siguranța acestora.

Un concept religios mai puțin cunoscut în România, „Dumnezeu Mama” promovează ideea existenței a „doi părinți cerești”. Membrii grupării abordează adesea tinere pe stradă, folosindu-se de materiale tipărite și discuții aparent prietenoase pentru a le câștiga încrederea. În cele mai multe cazuri, acestea sunt invitate la locații specifice pentru a participa la ritualuri sau întâlniri nocturne.

O tânără a povestit pentru Spynews cum a fost abordată de o femeie de origine coreeană, care i-a prezentat învățăturile grupării.

„A început să-mi povestească lună și stele, dacă am auzit despre Dumnezeu Mama. (…) Mi-a explicat că există doi părinți cerești și m-a întrebat dacă botezul ar trebui să fie consensual. (…) Am avut un pic de compasiune pentru ea, sunt și un people pleaser, din păcate, și tocmai din cauza asta am stat și am vorbit cu ea”, a declarat aceasta.

Deși a refuzat invitația de a merge la biserica grupării, tânăra i-a oferit numărul său de telefon, fiind ulterior asaltată cu mesaje.

„M-a speriat după ce am văzut un clip pe TikTok (…) și am văzut că e un întreg cult în America în care se presupune că au fost racolate persoane, închise în biserici, botezate cu forța… Poate fi vorba de trafic de persoane sau lucruri mai rele, Doamne ferește!”, a adăugat ea.

Citește și: Ciprian Ciucu cere insolvența STB. Primarul Capitalei spune că doar „așa putem evita falimentul Bucureștiului”

Citește și: Fratele lui Lamine Yamal, viral după victoria Spaniei la Cupa Mondială 2026. Imaginile adorabile cu Keyne au cucerit internetul

Ritualuri bizare la ore nocturne

Mai multe tinere au împărtășit experiențele lor pe TikTok, scoțând la iveală un tipar comun. Una dintre ele a fost invitată să participe la o întâlnire „la bisericuță” duminică, la ora 3 dimineața. O altă tânără a relatat cum, după ce a fost dusă la sediul grupării, i s-a cerut să semneze documente pentru a accepta un botez.

„M-au pus să mă botez în dușul lor, îmi era frică să nu mă omoare și am zis ok. Îmi tot dădeau mesaje pe Whatsapp, le-am dat block”, a spus aceasta.

Un alt caz șocant a implicat o tânără care a ajuns la sediul grupării împreună cu o prietenă. După o prezentare aparent inofensivă a ideologiei cultului, atmosfera s-a schimbat.

„Una dintre fetele acelea a încuiat ușa și nu ne-a lăsat să plecăm până nu am făcut salutul lor de trei ori „We love you”, împreună cu gesturile mâinilor. Am fugit de acolo mâncând pământul după ce a descuiat ușa”, a povestit tânăra.

Citește și: Regula celor 150 de zile: Cum verifici corect valabilitatea pașaportului înainte de pleca în vacanța

Citește și: Postul Tv din România care și-a închis oficial toate emisiunile. Va difuza doar reluări de acum

Adolescenții, vizați de grupare

Nu doar tinerele au fost ținta acestei grupări. Fiul de 16 ani al astrologului Sanda Ionescu și colegii săi au fost abordați în plină zi de un reprezentant al grupării.

„Fiul meu are 16 ani. (…) Au fost contactați de unul care îi invita la ora 3.00 dimineața în secta lor! Norocul meu este că noi vorbim deschis acasă, el are o cultură generală bogată și a făcut mișto de el, nu a căzut în capcană. Dar există acest cult care racolează adolescenți!”, a declarat aceasta pentru publicația menționată anterior.

Sanda Ionescu a tras un semnal de alarmă, avertizând părinții să fie atenți la activitățile copiilor lor și să mențină o comunicare deschisă.

„Trageți un semnal de alarmă în presă, pentru că nu e în regulă! Este un semnal de alarmă pentru părinți, pentru că mulți nu vorbesc cu copiii lor. Am înțeles că au existat și cazuri extreme în afara țării”, a subliniat ea.

Sursă foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News