O adolescentă de 16 ani a fost electrocutată pe stradă, după ce a călcat într-o baltă cu fire electrice. Incidentul a avut loc pe Bulevardul Iuliu Maniu din București, în seara zilei de 18 februarie.

Un accident șocant a zguduit Bucureștiul pe 18 februarie 2026, atrăgând atenția asupra pericolelor ascunse cauzate de vremea extremă. Pe bulevardul Iuliu Maniu, o tânără de 16 ani a fost electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care se aflau fire electrice sub tensiune, rupte de un copac prăbușit.

Bucureștiul a fost acoperit de un strat de zăpadă de peste 50 de centimetri, o situație fără precedent în ultimii 18 ani. Fenomenul a generat haos pe străzile capitalei, afectând circulația rutieră și pietonală. Pe arterele principale, traficul s-a desfășurat cu dificultate, iar pe străzile secundare, acoperite de zăpadă, locuitorii au avut mari probleme de deplasare.

Tânăra, care se afla în zona afectată, a pășit fără să observe pericolul ascuns sub apă, rezultând o electrocutare instantanee. Martorii oculari au povestit că fata a fost găsită inconștientă, dar cu semne vitale. Aceștia au apelat de urgență la 112, iar echipajele medicale au reușit să-i stabilizeze starea înainte de a o transporta la spital pentru îngrijiri, notează HotNews.

„La fața locului au intervenit și pompierii, întrucât a fost identificat un copac căzut peste fire de tensiune, acestea aflându-se la sol. Zona a fost delimitată și securizată de polițiști, prin instituirea unui perimetru de siguranță și restricționarea accesului persoanelor, până la sosirea unei echipe specializate”, a transmis Poliția Capitalei.

Avertismentul specialiștilor

După incident, pompierii și poliția au intervenit rapid pentru a izola zona și a preveni alte accidente. O anchetă a fost inițiată pentru a analiza circumstanțele producerii accidentului și pentru a evalua modul în care autoritățile locale au gestionat situația.

„Apa poate deveni un conductor periculos al electricității, iar astfel de incidente pot fi fatale dacă nu se intervine prompt”, au avertizat specialiștii.

În urma acestui accident, autoritățile au subliniat importanța respectării măsurilor de siguranță în condiții de vreme extremă. Evitarea zonelor cu copaci sau cabluri electrice căzute este esențială, iar astfel de situații periculoase trebuie raportate imediat la pompieri sau poliție.

„Indiferent de grosimea apei sau de cum arată zona, nu vă apropiați de firele electrice căzute”, se arată în recomandările oficiale.

Adolescenta, internată la ATI

Adolescenta este conștientă, dar nu își amintește ce s-a întâmplat. Aceasta a fost internată la secția ATI a spitalului „Grigore Alexandrescu” din București.

„Este bine, conştientă. Analizele sunt în limite normale. Nu îşi aduce aminte episodul, dar în rest memoria nu este afectată”, a declarat pentru News.ro medicul Raluca Alexandru, purtător de cuvânt al unităţii sanitare.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Secţiei 21 Poliţie, sub supravegherea unităţii de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul şi dispunerea măsurilor legale ce se impun.

