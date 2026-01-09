Laura Cosoi a ajuns la spital în Thailanda. Ce s-a întâmplat cu actrița, însărcinată pentru a cincea oară

Laura Cosoi, însărcinată pentru a cincea oară, a ajuns la spital în timpul vacanței din Thailanda. Actrița a plecat din țară la finalul anului 2025 alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, și cele patru fete ale cuplului, iar vestea noii sarcini a dat-o chiar de ziua ei de naștere, de pe însoritele plaje ale Thailandei.
Laura Cosoi se află în vacanță cu familia sa, în Thailanda, de unde a anunțat că urmează să devină mamă pentru a cincea oară. Acum, actrița a anunțat că a ajuns la spital, însă nu din cauza unei probleme de sănătate, ci pentru un control de rutină.
Laura Cosoi trăiește de mai mulți ani o frumoasă poveste de iubire cu Cosmin Curticăpean, despre care spune că îi este sprijin de nădejde, mai ales în ceea ce privește creșterea celor patru fete ale lor.
„Ajutorul meu de bază în tot și toate este Cosmin. Dar avem pe cineva care ne ajută zilnic în casă cu curățenia și asta contează enorm. Ne ajută și părinții lui Cosmin, care mai vin de la Târgu Mureș când este nevoie și ne ajută cu tot dragul. Mai apelez și la sora sau verișorul meu de la Iași, la prieteni, care cum poate”, a scris ea recent pe rețelele de socializare.