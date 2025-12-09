Gheorghe Dincă, dus de urgență la spital după ce i s-a făcut rău. „Monstrul din Caracal” are 72 de ani și suferă de diabet

La începutul săptămânii, Gheorghe Dincă, cunoscut drept „Monstrul din Caracal”, a fost transportat de urgență la spital din Penitenciarul Craiova, după ce a acuzat stări de rău. În vârstă de 72 de ani, condamnat la 30 de ani de închisoare pentru crimele care au șocat România în 2019, Dincă suferă de diabet și depresie și nu este la prima solicitare de asistență medicală.

Ce spun autoritățile despre starea lui Dincă

Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor au descris starea deținutului: „Era umflat tot”. Angajații penitenciarului au alertat imediat conducerea unității, care a decis să cheme o ambulanță pentru evaluare medicală de urgență, notează gândul.ro. Până la sosirea echipajului, personalul i-a aplicat un masaj facial pentru a-i ameliora disconfortul.

Nu este prima dată când Dincă reclamă probleme de sănătate. Potrivit surselor, acestea ar fi agravate de condițiile din celulă. Deținutul, care suferă de diabet, susține că petrece ore întregi în frig, din cauza geamului lăsat deschis de colegii de celulă, și că spațiul este insuficient. „Monstrul din Caracal” a cerut administrației penitenciarului să îi fie asigurată suprafața minimă prevăzută de lege, aproximativ patru metri pătrați de persoană, dar solicitarea i-a fost respinsă.

Dincă a reclamat și faptul că încăperea ar fi prea întunecată, plasa montată pe grilajul ferestrei reducând lumina naturală și împiedicând circulația aerului. Conducerea penitenciarului a respins și această cerere, considerând că situația descrisă nu reprezintă o încălcare a drepturilor deținuților.

Un caz care a șocat România

Cazul din Caracal a izbucnit în vara anului 2019 și a provocat un șoc național, devenind unul dintre cele mai mediatizate dosare penale din România. Totul a început cu dispariția Alexandrei Măceșanu, o adolescentă de 15 ani, care a reușit să sune la 112 și să anunțe că fusese sechestrată. Înregistrările apelului au arătat lipsa de reacție promptă a autorităților, ceea ce a stârnit indignare publică. Ulterior, ancheta a scos la iveală că Gheorghe Dincă, supranumit „Monstrul din Caracal”, a răpit-o și a ucis-o pe Alexandra, dar și pe Luiza Melencu, o altă tânără dispărută în aprilie 2019.

Dincă și-a recunoscut faptele, iar detaliile anchetei au dezvăluit condiții de cruzime și abuz greu de imaginat. Cazul a generat proteste, dezbateri aprinse despre modul în care funcționează sistemul de intervenție al poliției și al serviciilor de urgență, dar și despre protecția victimelor. În final, Gheorghe Dincă a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru cele două crime, dar ecoul emoțional al tragediei a rămas puternic în societatea românească, fiind perceput ca un simbol al neputinței instituțiilor în fața unor situații critice.

