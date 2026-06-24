Mama lui Daniel Buzdugan a ajuns la spital după ce a căzut pe stradă din cauza căldurii: „O noapte nesfârșită, pe holurile spitalelor, cu diagnostice grele”

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Mama lui Daniel Buzdugan, în vârstă de 91 de ani, a ajuns de urgență la spital după ce i s-a făcut rău pe stradă din cauza căldurii. Medicii i-au pus mai multe diagnostice dure, printre care și suspiciune de AVC.

Mama lui Daniel Buzdugan, de urgență la spital

Maria Buzdugan, mama lui Daniel Buzdugan, a fost internată de urgență duminică, după ce i s-a făcut rău și a căzut pe stradă. În acel timp, prezentatorul de radio se afla în drum chiar spre cea care i-a dat viață, împreună cu caravana RazioZu.

Deși inițial a fost dusă acasă de un echipaj de Poliție, Maria Buzdugan s-a simțit tot mai rău, astfel că jurnalistul a chemat o ambulanță și a dus-o la spital, unde a primit mai multe diagnostice, printre care fractură de bazin și suspiciune de AVC.

„Ieri dimineață, mama mea (91ani) a plecat la piață. Voia să ne primească așa cum se cuvine pe mine și pe colegii mei din caravana RadioZU. Căldura a doborât-o, a căzut și a leșinat. Mulțumesc oamenilor anonimi care au semnalat un echipaj de poliție, care a adus-o acasă. Aflat în drum spre Iași, am aflat vestea cumplită: după ce a fost dusă acasă, mama a intrat într-o stare de inconștiență”, a scris Daniel Buzdugan pe pagina sa de Facebook.

„Am sunat de pe drum la 112, iar o ambulanța a transportat-o la UPU Sf. Spiridon. A urmat o noapte nesfârșită, pe holurile spitalelor, cu diagnostice grele venite spre miezul nopții: fractură de bazin și suspiciune de AVC. Transferată la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, investigațiile au confirmat un AVC ischemic în curs de constituire”, a dezvăluit el.

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Cum se simte acum Maria Buzdugan

După o noapte lungă, plină de investigații și tratamente, Maria Buzdugan se simte mai bine, potrivit spuselor fiului ei.

„Cea mai mare temere a mea a fost că AVC-ul ne va fura posibilitatea de a mai comunica, că o voi pierde dincolo de un zid al unei tăceri definitive”, a mărturisit Daniel Buzdugan.

Însă, din fericire, femeia și-a revenit și se simte mult mai bine.

„Dar în această dimineață, Dumnezeu mi-a oferit o bucurie de nedescris: am găsit-o pe mama bine, vorbind și recunoscându-mă. Vă mulțumesc tuturor, de la oamenii simpli de pe stradă, la polițiști, ambulanțieri, brancardieri, asistente și medici. Sunteți cu toți în rugăciunile mele de mulțumire”, a mai spus Daniel Buzdugan.

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În același timp, jurnalistul a acordat mulțumiri tuturor celor care au avut grijă ca Maria Buzdugan să își revină.

„După ziua de azi simt o nevoie profundă de a înclina capul în fața celor care lucrează în sistemul medical din Iași, oameni care muncesc non-stop, în gărzi de noapte epuizante, gestionând sute de cazuri, luptându-se cu stresul, cu oboseala extremă. Este o meserie grea, uneori hulită din exterior, dar trebuie să înțelegem că și acești oameni sunt uzați, suprasolicitați și fac eforturi supraomenești. Mulțumirile mele speciale, pline de respect și prețuire, merg către echipa medicală de excepție din garda nopții trecute”, a subliniat Daniel Buzdugan.

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Sursă foto: Facebook

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