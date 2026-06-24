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Adelina Pestrițu, una dintre cele mai îndrăgite creatoare de conținut din România, trece printr-un moment dificil: și-a pierdut accesul la contul său de Instagram, unde era urmărită de peste două milioane de fani. Aceasta a devenit victima unui atac cibernetic, iar situația a afectat direct activitatea sa profesională.

Adelina Pestrițu a rămas fără contul de Instagram

Adelina Pestrițu a anunțat rapid că își va muta temporar activitatea pe TikTok, unde deja are o comunitate solidă.

„Până atunci vreau să vă anunț că nu mă mai găsiți pe Instagram, să nu picați în vreo plasă să credeți că am făcut o pagină nouă și vă îndemn pe toți să îmi dați urmărire. Deci, doar aici mă puteți găsi până se remediează problema pe Instagram”, a transmis ea printr-un video postat pe TikTok.

Această schimbare poate fi văzută ca o strategie inteligentă de adaptare într-un moment de criză, care îi permite să rămână conectată cu publicul său fidel și să își continue activitatea de influencer.

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Ce mesaje a primit influencerița după ce a pierdut accesul la Instagram

Adelina Pestrițu a oferit câteva detalii despre situația sa, explicând că a primit notificări neclare din partea platformei Instagram și că o echipă lucrează deja la remedierea problemei.

„Nu știu motivul pentru care s-a ajuns la această concluzie. Evident că am pus și eu întrebări, am primit câteva notificări care nu sunt foarte clare. O echipă se ocupă pentru remediere”, a declarat ea.

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De asemenea, Adelina Pestrițu a menționat că această situație nu este singulară și că, deși a mai trecut prin incidente similare, de această dată problema pare să fie legată de erori ale noii inteligențe artificiale utilizate de Instagram.

„Știu că nu sunt singura care trece prin așa ceva, pentru mine nu e prima dată când trec prin astfel de situații, dar acum este diferit pentru că am înțeles că sunt tot felul de probleme cu noul AI pe care cei de la Instagram îl folosesc și care mai dă și erori. Să sperăm că voi reveni cu vești mult mai bune”, a adăugat influencerița.

În contextul acestei situații, Adelina Pestrițu le-a transmis fanilor să fie precauți și să nu cadă victimă unor tentative de fraudă. Ea a subliniat că orice cont care pretinde a fi al ei este fals și că singura platformă unde poate fi găsită momentan este TikTok.

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Sursă foto: Instagram

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