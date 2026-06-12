Cine este Mariana Badea. Imagini rare cu Mircea Badea și mama lui

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Mariana Badea, mama lui Mircea Badea, este o profesoară de Limba Română recunoscută pentru rigoarea ei. Puțini știu că în spatele lui Mircea Badea stă mama sa, cea care i-a deschis calea spre lumea mass-media, transformându-i viața pentru totdeauna.

Cine este Mariana Badea

Mariana Badea este un exemplu de pasiune, dedicație și determinare, atât ca mamă, cât și ca profesionistă. Deși numele său este adesea asociat cu cel al fiului său celebru, Mircea Badea, vedeta Antena 3 CNN, povestea ei personală este cel puțin la fel de remarcabilă, iar inspirația pe care a oferit-o copiilor săi rămâne un model de urmat.

Născută în orașul Balș, județul Olt, Mariana Badea a urmat cursurile Liceului Petre Pandrea, apoi a absolvit Facultatea de Litere din București, dedicându-și întreaga carieră educației.

Timp de 35 de ani, a fost o profesoară de Limba și Literatura Română respectată, recunoscută pentru profesionalismul și exigența sa. De altfel, a făcut parte din Comisia Națională de Limba și Literatura Română din cadrul Ministerului Învățământului, care i-a oferit Distincția Gheorghe Lazăr și Diploma de Excelență pentru meritele sale deosebite.

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Mama lui Mircea Badea conduce o editură

Nu s-a oprit aici. Mariana Badea a contribuit la dezvoltarea culturală a Teatrului Mic din București, ocupând funcția de director adjunct, iar în prezent conduce o editură împreună cu soțul său, Gheorghe Badea, fost profesor de matematică.

Această pasiune pentru educație și cultură s-a reflectat și în cărțile sale de specialitate, mai ales în domeniul gramaticii limbii române. Printre cele mai cunoscute lucrări se numără „Limba și literatura română pentru Bacalaureat”, care a cunoscut un succes răsunător, vânzându-se în 50.000 de exemplare în doar două luni.

„Ideea i-a aparținut soțului meu. El a intuit nevoia unei astfel de cărți în momentul în care i-am spus că notițele elevilor mei (cu ceea ce le dictam la ore) se plimbau prin tot liceul. Ideea a prins contur când am făcut pregătire pentru bacalaureat cu Naty, fiica mea, și cu fata unor prieteni. Notițele scrise atunci au devenit materialul pentru prima mea carte. Ulterior, verificate și îmbunătățite de mine, dar baza a fost manuscrisul ei, pe care îl am și acum. Elevii o numeau «biblia portocalie». Sunt foarte mândră de ea”, mărturisea Mariana Badea în urmă cu ceva timp.

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Profesor, mentor și mamă

Mariana Badea nu este doar o personalitate remarcabilă în învățământ, ci și o mamă devotată. Ea a jucat un rol crucial în drumul profesional al fiului său, Mircea Badea. Într-un moment dificil, când acesta lucra ca paznic la o casă de schimb valutar, mama sa i-a oferit o oportunitate care avea să îi schimbe viața.

„Mama nu a fost de acord cu primul meu loc de muncă. Așa că a apelat la o prietenă care lucra într-un post de radio. Mi-a zis: «Trimite-l, să vedem dacă e bun de ceva.» Am fost pe sistemul nepotism”, își amintește cu umor Mircea Badea, într-un interviu.

Prima sa misiune? Un reportaj pe teren, care l-a propulsat în lumea presei și a marcat începutul unei cariere de succes.

Mariana Badea și pasiunea pentru limba română

Pentru Mariana Badea limba română a fost dintotdeauna o pasiune arzătoare.

„Eu sunt profesoară de cuvinte și bolnavă de limba română! Cred cu tărie în forța cuvântului rostit sau scris! Cuvântul are forță divină, definește arta de a reflecta că nu suntem toți la fel, că dacă îți înțelegi gândurile, cuvintele vin de la sine și comunici firesc și eficient cu oricine”, spunea aceasta într-un interviu anterior.

Deși se mândrește cu cei doi copii ai săi, Mariana Badea preferă să păstreze discreția în ceea ce privește viața personală a fiului său. Ea descrie corectitudinea lui Mircea ca fiind atât cea mai mare calitate, cât și cel mai mare defect al său în vremurile noastre.

„Pe Mircea l-am pregătit pentru Bacalaureat o săptămână. Eu stăteam pe canapea, înconjurată de o stivă de cărți, iar el se plimba de la ușă la fereastră. Așa a învățat, plimbându-se. A luat 10. Mircea are o memorie incredibilă. Citea o poezie de două ori și apoi o recita perfect”, a povestit ea cu mândrie.

Mariana Badea nu se sfiește să își corecteze fiul atunci când greșește

Recent, Mariana Badea a fost invitată într-o ediție specială a podcastului lui Mircea Badea, unde a demonstrat încă o dată cât de pasionată este de limba română.

Atunci când fiul său a rostit greșit câteva cuvinte în mod intenționat, doamna Badea nu a ezitat să-l corecteze.

„Limba Română este singura entitate care ne definește pe noi ca nație, că ne place sau că nu ne place, această limbă (…) este veche, foarte veche”, a subliniat ea.

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Sursă foto: Captură video, Facebook

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