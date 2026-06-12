Andra, apariție spectaculoasă după ce a slăbit. Artista a făcut furori cu o rochie mini care îi evidențiază silueta

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Andra Măruță, una dintre cele mai iubite artiste din România, atrage toate privirile cu noua ei siluetă. La 39 de ani, cântăreața nu doar că a reușit să scape de 10 kilograme în plus, dar își etalează cu încredere rezultatele efortului depus. Recent, într-o apariție la un eveniment, Andra a purtat o rochie mini care i-a pus perfect în valoare formele, stârnind valuri de admirație în rândul fanilor.

Andra, apariție spectaculoasă după ce a slăbit 10 kilograme

Fără diete extreme, Andra a ales echilibrul și disciplina ca metode de bază pentru a-și atinge obiectivele.

„Mănânc carne cu salată”, a dezvăluit artista, explicând că a redus porțiile și a fost atentă la combinațiile alimentare.

În plus, Andra a inclus în rutina zilnică antrenamentele de pilates, care au ajutat-o să își tonifieze corpul.

„Vreau să mai dau 6 kilograme jos, dar nu reușesc când sunt la filmări. Am mâncat mai puțin. Care e secretul? Că orice ai face, pui la loc instant, dar uite că mă mențin, doar pentru că nu mai mănânc între mese”, a adăugat ea.

Artista a apărut acum într-o rochie mini, mulată, neagră, care i-a scos în evidență noua siluetă, iar fanii au fost încântați de această nouă apariție a Andrei.

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Artista, susținută de „nutriționistul” Cătălin Măruță

Transformarea fizică și mentală a Andrei nu a fost însă lipsită de provocări. Ea a recunoscut că, fiind o persoană gurmandă, procesul a fost unul dificil.

Cu toate acestea, sprijinul soțului său, Cătălin Măruță, a fost esențial. Mai mult, Andra spune că, de când a început să facă podcasturi cu medici, fostul prezentator tv are mai mare grijă la alimentație și se consideră a fi un adevărat nutriționist.

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„E cu chinuială pentru o fată care este pofticioasă (…). Și trăiesc în casă și cu un nutriționist, adică cu soțul meu. De când face podcasturi cu doctori, crede că este nutriționist (n.r. – râde). A citit și cartea Revoluția Glucozei și spune că trebuie să mâncăm salată înainte de masă. Dar, în același timp, el este omul care m-a ajutat cel mai mult să slăbesc. El e la fel de pofticios ca mine și, cu toate astea, se abține mai bine. Merge în pădure, face pași…”, a mărturisit Andra într-o emisiune.

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Sursă foto: Instagram

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