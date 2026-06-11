Delia a răbufnit după ce videoclipul piesei „Analog” a fost copiat cu AI: „Asta nu e legal”

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Delia Matache a devenit recent victima unui abuz al tehnologiei moderne. Videoclipul său simfonic pentru piesa „Analog”, realizat împreună cu Orchestra Simfonică București sub bagheta lui Andrei Tudor, a fost modificat cu inteligența artificială și distribuit online într-o formă complet diferită. Artista, profund revoltată, a denunțat situația pe rețelele de socializare, subliniind gravitatea acestui act.

Delia, furioasă după ce videoclipul piesei „Analog” a fost copiat cu AI

Videoclipul original al Deliei a fost „furat” și transformat: inteligența artificială a înlocuit muzica și chiar artista cu un alt personaj virtual. Rezultatul? Un clip complet nou, dar bazat pe munca Deliei și echipei sale.

„Cum să furi oamenii dintr-o filmare și să-i pui în alta… Fuck AI… Asta nu e legal”, a declarat vedeta într-un InstaStory, unde a expus și varianta modificată.

Delia nu s-a oprit aici. Artista a explicat că creatorul acestui conținut, ascuns sub un cont de AI, a utilizat videoclipul fără permisiune și a generat o melodie interpretată de o altă „artistă” virtuală.

„Voi înțelegeți ce se întâmplă în acest video? În cazul în care nu înțelegeți ce se întâmplă în acest video, un băiat care e în spatele unui cont AI, gen Lolita, dar el nu zice, scrie acolo pe Instagram undeva mic, mic, mic, să nu vadă babele care se uită și idolatrizează zeița AI-ului, scrie că este Ai generated, dar drepturi pe video, din conținutul altor oameni, n-ai tu. Generează ce vrei, că încă nu sunt legi. OK, generează cântece, ce vrei tu, dar de ce iei videoclipurile oamenilor? De ce iei din videoclipul meu? Că aia e munca noastră. Nu era de ajuns că se ia pe muzică și că se educă generații de AI, ca să zic așa. Acum îți ia cu totul videoclipul și te înlocuiește și pune pe altcineva acolo”, a continuat Delia.

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O problemă care afectează întreaga industrie

Abuzul tehnologic nu o afectează doar pe Delia. Dirijorul Andrei Tudor, care a colaborat la acest proiect, a reacționat ferm.

„Nu mi-am dat niciodată acordul pentru utilizarea numelui, imaginii sau presupusei mele contribuții la această producție. Nu am colaborat cu această artistă și nu am participat în niciun fel la realizarea acestei înregistrări. Din ceea ce aud, materialul pare să fi fost generat integral cu ajutorul inteligenței artificiale, fără nicio contribuție artistică din partea mea”, a transmis acesta.

Dirijorul a atras atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă astfel de practici pentru drepturile de autor și imaginea artiștilor.

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„Respectul pentru drepturile de autor, identitatea și munca artiștilor devine mai important ca oricând”, a adăugat Andrei Tudor.

Bogdan Munteanu, influencer și observator atent al fenomenului digital, a sesizat o coincidență uluitoare: descrierile conturilor Adella Zamfir și Lolita Cercel, ambele personaje create cu AI, sunt identice. Aceasta ridică semne de întrebare cu privire la transparența și etica utilizării inteligenței artificiale în industria muzicală.

Sursă foto: Instagram

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