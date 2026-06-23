Ce mai face „Polițistul în rochie”, la doi ani de când a dat în judecată Poliția Locală București. Cezar Bucur își caută dreptatea la CEDO

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Cazul „Polițistului în rochie”, care a făcut furori în mass-media, continuă să genereze controverse uriașe. Deși probele au demonstrat că șeful instituției a comis infracțiunea de purtare abuzivă, procurorii și judecătorii au decis să nu îl pedepsească, pe motiv că „nu este de interes public”. Revoltat de turnura evenimentelor, agentul a luat o hotărâre radicală și se mută la CEDO.

Ce mai face „Polițistul în rochie”

Unul dintre cele mai bizare și mediatizate scandaluri din spațiul public românesc refuză să se stingă. Cezar Bucur, cunoscut publicului larg drept „Polițistul în rochie”, a decis să își caute dreptatea dincolo de granițele țării.

Într-un interviu acordat jurnaliștilor de la Spynews, fostul inspector din cadrul Poliției Locale București a dezvăluit că își pregătește asaltul final împotriva sistemului chiar la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

Povestea din spatele scandalului care a făcut furori

Totul a explodat în atenția publicului în momentul în care Cezar Bucur a decis să conteste codul vestimentar rigid din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București (DGPLCMB). Regulamentul intern obliga bărbații să poarte pantaloni și cămașă, interzicând cu desăvârșire fustele sau rochiile, piese vestimentare permise în schimb colegelor femei.

Considerând această regulă o discriminare flagrantă pe criterii de gen, mai ales în contextul în care se confrunta cu disforie de gen, polițistul a mers la muncă îmbrăcat în rochie. Reacția a fost un val uriaș de șoc în spațiul public, dar adevăratul scandal s-a petrecut în spatele ușilor închise.

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Scandal și agresiuni la birou

Decizia lui Cezar Bucur de a-și exprima liber identitatea la locul de muncă a provocat furia directă a superiorului său ierarhic. Conflictul a escaladat rapid dincolo de o simplă ceartă de birou. Agentul a fost hărțuit, jignit și agresat de către șeful instituției, transformând mediul de lucru într-unul toxic.

Hotărât să nu lase lucrurile așa, polițistul a depus plângere penală pentru purtare abuzivă. Ancheta procurorilor a scos la iveală detalii uluitoare. Dosarul a fost susținut de dovezi irefutabile: filmări surprinse de camerele de supraveghere ale instituției, înregistrări audio clare și declarații ale martorilor.

Toate aceste probe au demonstrat că șeful Poliției Locale a comis infracțiuni grave împotriva subalternului său, fiind găsit oficial vinovat de către anchetatori.

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Șeful a fost găsit vinovat, dar nu a fost pedepsit

Cu toate că faptele de purtare abuzivă au fost probate în totalitate, turnura luată de anchetă în instanțele din România a lăsat un gust amar. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 a emis o ordonanță de renunțare la urmărirea penală, o decizie care a fost recent confirmată definitiv și de către magistrați.

Procurorii au decis că sancționarea pe latură penală a șefului agresor „nu ar fi de interes public”. Astfel, deși recunosc că infracțiunea a avut loc, magistrații au închis dosarul printr-o portiță legală, permițându-i superiorului să își păstreze funcția de conducere.

„Culmea, procurorii nu au stabilit că este nevinovat, ci, dimpotrivă: că este vinovat, dar că nu are sens să fie trimis în judecată, fiindcă nu ar fi de interes public. Dacă ar fi fost judecat, s-ar fi ales cu o condamnare și ar fi pierdut funcția. Așa, rămâne în continuare la conducerea instituției…”, a declarat Cezar Bucur pentru publicația menționată anterior.

„Polițistul în rochie” își caută dreptatea la CEDO

Agentul a mărturisit că s-a conformat cerințelor administrative și a încetat să mai vină îmbrăcat în rochie la serviciu pentru a nu amplifica scandalul. Totuși, modul în care instituțiile statului au ales să își protejeze șefii în detrimentul victimelor abuzurilor l-a împins să facă pasul cel mare.

Cezar Bucur merge la CEDO din cauza deciziei instanței din România în ceea ce îl privește pe șeful lui. El consideră că statul român i-a încălcat dreptul la un proces echitabil și la siguranță în muncă prin clasarea unui dosar plin de probe video și audio evidente.

Argumentul principal adus în fața judecătorilor de la Strasbourg va fi acela că utilizarea „lipsei de interes public” pentru a scuti de pedeapsă un funcționar public agresiv reprezintă un abuz sistemic grav.

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Sursă foto: Facebook

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